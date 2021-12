Chine : Plus de 80% des smartphones vendus en novembre sont 5G

Progressivement, la technologie 5G commence à gagner du terrain et fait de plus en plus parler, étant fortement exposée par les marques de smartphones les plus populaires. Au Portugal, cette nouveauté prend encore forme et conquiert les utilisateurs. Cependant, dans d’autres régions, le réseau ultra-rapide est déjà la nouvelle norme.

Selon les dernières informations, plus de 80% des téléphones vendus en Chine au cours du dernier mois de novembre sont des smartphones 5G.

Un récent rapport publié par l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication a analysé l’activité du marché chinois des smartphones au cours du dernier mois de novembre 2021. Selon les détails, les livraisons de smartphones sur le marché chinois ont atteint 35 252 millions d’unités. En tant que tel, ce chiffre représente une augmentation de 19,2 % par rapport à une année sur l’autre.

En examinant davantage ces données, les smartphones 5G représentent à eux seuls 28,967 millions d’unités d’équipement total vendues, ce qui se traduit par une augmentation impressionnante de 43,9% d’une année sur l’autre. Ainsi, les smartphones 5G ont représenté 82,2% des ventes totales de smartphones en Chine au cours du mois de novembre.

Rien qu’en novembre, 47 nouveaux modèles de smartphones ont été lancés en Chine, soit une augmentation de 34,3 % sur un an. Parmi ceux-ci, seuls 15 étaient des smartphones 5G, soit une réduction de 16,7%. C’est-à-dire que le mois dernier, sur tous les nouveaux smartphones, seulement 31,9% prenaient en charge le réseau de cinquième génération.

Un autre détail révélé par le rapport était que de janvier à novembre 2021, les expéditions totales de smartphones sur le marché chinois ont totalisé 317 millions d’unités, ce qui représente une croissance annuelle de 12,8%. Sur ce montant, 239 millions d’unités se réfèrent à des téléphones 5G, soit une augmentation de 65,3% d’une année sur l’autre. A ce titre, ces chiffres indiquent que 75,3% des livraisons de smartphones entre janvier et novembre 2021 en Chine étaient 5G.

L’information indique également que, sur le total, 275 millions d’unités appartenaient à des marques chinoises (10,5% de plus sur un an), représentant 86,7% de la tranche. Durant cette période, 388 nouveaux modèles sont arrivés sur le marché, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à l’année précédente.