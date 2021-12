Vous pouvez désormais écouter les messages vocaux WhatsApp avant de les envoyer

WhatsApp a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Celles-ci sont souvent discrètes et très simples, mais très utiles pour l’utilisation des applications et de ce service.

Le plus récent a maintenant été annoncé par WhatsApp et est désormais accessible à tous. Enfin, les messages vocaux ont reçu la mise à jour tant attendue et peuvent désormais être entendus avant d’être envoyés.

Tout ce que WhatsApp offre aux utilisateurs

En plus d’écrire des messages, WhatsApp offre aux utilisateurs plus de moyens de communiquer. Nous avons des appels vidéo et vocaux, mais beaucoup optent pour quelque chose de plus simple et plus direct. Nous parlons de messages vocaux, qui peuvent être enregistrés et envoyés rapidement.

Étant très utile pour de nombreux utilisateurs, l’interface d’enregistrement des messages vocaux méritait un grand changement pendant de nombreuses années. C’est arrivé maintenant et WhatsApp essayé de faire de la publicité la nouveauté sur vos réseaux sociaux.

Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des répétitions. Vous pouvez maintenant prévisualiser vos messages vocaux avant d’appuyer sur envoyer. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD – Whatsapp whatsapp) 14 décembre 2021

Nouveau pour les messages vocaux

Avec les dernières versions des applications de ce service, la possibilité d’écouter les messages enregistrés avant leur envoi devient accessible. Toutes les options sont présentes et l’utilisateur n’a à modifier aucun paramètre.

En écoutant ces messages, qui ont désormais la présentation graphique de l’enregistrement sous forme d’ondes, l’utilisateur peut choisir ce qu’il veut faire. Vous pouvez confirmer votre soumission ou simplement la supprimer, en en enregistrant une nouvelle.





Les messages enregistrés peuvent maintenant être écoutés.

L’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est facilitée si l’utilisateur active en permanence l’enregistrement. Ceci est réalisé en démarrant une nouvelle messagerie vocale, puis en faisant glisser l’option pour verrouiller cette interface.

Si vous êtes un utilisateur de messages vocaux, c’est une nouvelle importante et très intéressante. Il était testé depuis un certain temps déjà et maintenant il arrive enfin pour tous les utilisateurs, qui peuvent écouter les messages vocaux avant de les envoyer.