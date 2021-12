L’un des thèmes actuels est la nouvelle course à l’espace qui se déroule aux États-Unis. Enfin, il commence à sembler (relativement) simple de faire un voyage dans l’espace, avec l’une des nombreuses entreprises qui proposent déjà ce service, qui est encore loin d’être accessible à tous.

Ce que beaucoup ne comptent pas, c’est l’impact négatif qu’aura ce tourisme spatial. Un nouveau rapport mettra bien le doigt sur la plaie et montrera clairement ce qui n’est pas évident. Un voyage dans l’espace de Jeff Bezos pollue plus que la plupart des gens dans une vie.

Un nouveau marché du tourisme spatial

Il semble évident que SpaceX se concentre sur la formulation de ses propositions en tant que service commercial pour la NASA et d’autres qui souhaitent travailler dans le domaine des voyages dans l’espace. Il ne semble pas qu’il en soit de même avec Blue Origin, de Jeff Bezos, et Virgin Galactic, de Richard Branson.

Les deux derniers semblent se concentrer sur l’exploration d’un nouveau créneau sur le marché du tourisme, avec l’exploration spatiale. C’est précisément cet aspect qui a également été inclus cette année dans le World Inequality Report. La différence entre ceux qui créent la pollution et ceux qui en souffrent a été prouvée.

Des niveaux de pollution trop élevés

Sans faire directement référence à Blue Origine et Jeff Bezos, ce rapport ne laisse planer aucun doute. Il cite en exemple la pollution qu’engendre un trajet de 11 minutes, autrement dit la durée d’un vol de la fusée New Shepard.

L’illustration peut-être la plus frappante de l’extrême pollution associée aux inégalités de richesse ces dernières années est le développement des voyages spatiaux. Un vol de 11 minutes émet pas moins de 75 tonnes de carbone par passager. Environ un milliard de personnes émettent moins d’une tonne par personne et par an. Au cours de sa vie, ce groupe d’un milliard d’individus n’émet pas plus de 75 tonnes de carbone par personne.

Les données présentées révèlent une réalité cachée, chaque vol générant plus de pollution carbone qu’une personne au cours de sa vie. Chaque voyage dans l’espace émet 75 tonnes de carbone, une valeur que la plupart des gens n’atteignent pas dans leur vie.

Doigt pointé vers Blue Origin et Jeff Bezos

Il est important de préciser que Blue Origin n’émet pas de dioxyde de carbone pendant le vol et avec son moteur. Il fonctionne au carburant qui combine de l’hydrogène liquide et de l’oxygène liquide. Le problème réside dans le processus de génération de ces éléments, qui est très intensif en carbone.

Le rapport a également révélé que les 1 % des individus les plus riches émettent environ 110 tonnes d’émissions de carbone par an, un nombre éclipsé par les 0,1 % les plus riches (467 tonnes) et les 0,01 % les plus riches du tableau (2 530 tonnes).