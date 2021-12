Google va licencier les employés qui ne se font pas vacciner

Presque tous les employés de Google devront se faire vacciner au cours des prochains mois pour éviter d’être suspendus de leur travail et, au bout de 6 mois, d’être licenciés.

Les employés de Google qui n’ont pas encore été vaccinés seront expulsés de l’entreprise au cours des prochains mois. CNBC rapporte cela en publiant une note interne où tous les travailleurs de Big G sont invités à suivre les directives anti-Covid et à se faire vacciner. Selon la note, l’entreprise de Mountain View a donné à ses employés jusqu’au 3 décembre pour présenter une preuve de vaccination ou pour déposer une dispense médicale ; ceux qui ne l’ont pas fait ont jusqu’au 18 janvier pour adhérer, sous peine d’être suspendu pour une période de 30 jours payés, qui sera suivi de 6 mois non payés et, enfin, de licenciement.

« Les exigences en matière de vaccination sont l’un des moyens les plus importants pour assurer la sécurité de notre personnel et le fonctionnement de nos services », a expliqué Lora Lee, porte-parole de Google. « Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour aider les employés qui peuvent se faire vacciner à le faire et nous soutenons fermement notre politique de vaccination. » Les travailleurs qui choisissent de ne pas se faire vacciner au cours des prochains mois devront donc faire face à 6 mois de suspension sans solde qui, en cas d’absence de vaccination, seront licenciés.

Pour certains employés, cependant, cette règle peut ne pas s’appliquer. Comme l’explique CNBC, bien que cette règle affecte effectivement l’ensemble de la main-d’œuvre de Big G, certains travailleurs peuvent avoir besoin d’emplois qui leur permettent de l’éviter, par exemple en choisissant des rôles qui n’impliquent pas d’entrer dans l’un des bureaux de l’entreprise. En effet, Google exige actuellement la vaccination pour accéder à ses espaces physiques (pas encore ouverts à tous), refusant également les écouvillons comme alternative. Dans tous les cas, le télétravail ne garantit pas une dérogation à ces nouvelles règles : la plupart des salariés en smart working devront tout de même se faire vacciner pour ne pas risquer d’être licenciés.