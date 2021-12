Microsoft a du nouveau pour Teams ! Maintenant, il y a plus de sécurité dans les appels

Avec la pandémie, des outils comme les équipes de Microsoft ont pris une grande importance pour le travail et pour nous de rester proches. Au fil du temps, ils sont devenus une présence constante et même indispensable pour les utilisateurs.

Microsoft a profité de ce moment et a apporté aux Teams quelques améliorations, qui étaient déjà nécessaires. Désormais, et pour augmenter la sécurité, il apporte quelque chose de nouveau aux appels. Celles-ci sont désormais cryptées et tenues à l’abri des regards des autres.

Microsoft a une nouvelle fonctionnalité pour ses services

L’un des grands enjeux des outils de communication est la sécurité avec laquelle ils fonctionnent. Les utilisateurs exigent que tout soit crypté et qu’il n’y ait aucune possibilité que ceux-ci soient entendus ou lus par des tiers.

Alors et pour garantir ce point, Microsoft a préparé cette news pour Teams. Tous les appels de ce service seront bientôt cryptés. Pour l’instant on parle d’appels entre 2 utilisateurs, en laissant de côté ceux dédiés aux groupes.

Les équipes ont désormais des appels cryptés

Tous les appels cryptés auront une indication claire dans l’interface Teams, de sorte qu’ils soient faciles à identifier. Après avoir été annoncé il y a quelques mois, il entre maintenant en production, mais cela dépend des administrateurs pour rester actif.

Fait intéressant, et au sein d’une même organisation, ce chiffre d’appels entre utilisateurs n’existera pas. Seuls ceux avec des utilisateurs externes appliqueront une protection supplémentaire pour cette communication.

Il y a des fonctionnalités qui sont perdues avec cette sécurité

Gardez à l’esprit que ce chiffre supprimera certaines fonctionnalités dans les appels. Les utilisateurs ne peuvent plus enregistrer les appels, avoir des sous-titres, transférer ou ajouter d’autres équipements et, bien sûr, ajouter d’autres utilisateurs.

Cette nouvelle arrivera dans quelques jours dans une mise à jour Teams pour la version Windows et macOS. C’est sans aucun doute une amélioration dont beaucoup sont reconnaissants, afin d’augmenter la sécurité et la confidentialité des utilisateurs de ce service Microsoft.