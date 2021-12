Il y a un nouveau bug dans Chrome ! Il est urgent de mettre à jour le navigateur Google

Chrome a connu une année difficile en ce qui concerne les problèmes de sécurité. Le navigateur de Google est en proie à de nombreux défauts, que le géant de la recherche s’empresse de corriger, éliminant ainsi les problèmes.

A l’approche de la fin de l’année, il reste encore de la place pour un autre défaut grave, qui est déjà en cours de correction. Celui-ci a une catégorie très élevée et est déjà exploité par des attaquants. Il est donc temps de mettre à jour Chrome à nouveau.

Il y a une nouvelle faille de sécurité dans Chrome

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la nouvelle faille qui affecte Chrome, mais Google a déjà assumé le problème. Le géant de la recherche a corrigé le problème affectant votre navigateur et a donc publié la version 96.0.4664.110 pour Windows, Mac et Linux.

Google espère que cette nouvelle version sera rapidement installée par ses utilisateurs, afin que le problème soit résolu. En tant que faille déjà activement exploitée, il est important de fermer la porte aux attaquants.

Google résout déjà ce problème

Pour autant que l’on sache, la vulnérabilité réside dans le moteur JavaScript V8 de ce navigateur. Il s’agit d’un défaut « utilisation après libre » et permet d’appeler la mémoire et d’obtenir des données à partir de là. Marqué du code CVE-2021-4102, il n’aura plus d’informations révélées qu’après que de nombreux utilisateurs auront mis à jour Chrome.

Avec cette nouvelle faille, Google accumule une autre entrée dans sa longue liste de problèmes en 2021. Au total, et d’après ce que l’on sait, ce sont déjà 16 problèmes graves qui ont affecté Chrome cette année et qui ont vu une solution rapide émerger.

Recherchez simplement cette mise à jour dans votre navigateur.

La mise à jour est désormais disponible dans Chrome, il suffit pour l’instant de la rechercher dans l’espace dédié. Allez dans le menu du navigateur, puis Aide et À propos de Google Chrome. La mise à jour est immédiatement téléchargée et vous pouvez redémarrer votre navigateur.

Comme toujours et conformément aux recommandations de Google, les utilisateurs de Chrome doivent mettre à jour ce navigateur avec la dernière version. Cela semble être un défaut grave et devrait être traité dès que possible.