QHora-301W : routeur QNAP avec Wi-Fi 6 et deux ports 10GbE

HONOR Routeur 3 Wi-FI 6+, Routeur WiFi 3000Mbps Double Bande 2.4 GHz et 5 GHz, 4 Antennes 5 DBi et Ports Ethernet LAN/WAN sans Configuration, Compatible avec Toutes les Box du Marché, Blanc

【Puce auto-développée】:Avec la puce Wi-Fi LINGXIAO auto-développée,Les routeurs fournissent de meilleurs signaux et des vitesses plus rapides grâce à la technologie d'accélération de la collaboration des puces,Il peut atteindre 2976 Mbps. 【Technologie Wi-Fi 6 améliorée】:Par rapport au Wi-Fi 5, ①WiFi Router 6 a une vitesse plus rapide; ② permet plus d'appareils connectés; ③ temps d'attente plus court. 【Plus de connexions et plus de stabilité】:Adopte des antennes externes à gain élevé 2.4 GHz et 5 GHz uniques pour une meilleure couverture Wi-Fi. 【Fonction d'économie d'énergie】: HONOR Router 6+ prend en charge 3 modes d'économie d'énergie différents: élevé, moyen et faible pour répondre à vos différents besoins tout au long de la journée. 【Mode de contrôle parental pris en charge】: La fonction de contrôle parental du routeur Wifi 6 vous permet de définir des restrictions de temps d'accès à Internet et des restrictions d'accès au site Web pour protéger les membres de la famille.