Sony annonce enfin des coques couleur pour PlayStation 5

Sony vient d’annoncer une nouvelle intéressante pour sa nouvelle console de nouvelle génération. Après avoir déposé un brevet en ce sens, la marque japonaise a finalement révélé qu’elle lancerait même des coques colorées pour sa PlayStation 5.

Mais, en plus de cela, la société lancera également des couvertures dans de nouvelles couleurs pour sa manette sans fil DualSense le mois prochain.

De nouvelles couvertures de couleurs arriveront pour PlayStation 5

En ayant déposé le brevet des caches latéraux de sa console PlayStation 5, Sony avait déjà prédit ce qu’il allait préparer pour ce segment. Et maintenant, il est vraiment prouvé que la société présentera aux joueurs de nouveaux skins colorés pour embellir la PS5 au goût de chacun (ou du moins des chanceux qui ont réussi à en acheter un exemplaire !).

Sony a annoncé ce lundi (13) qu’il sortira de nouvelles couleurs pour rejoindre la famille PS5. Tout d’abord, la société publiera trois nouvelles couleurs pour la manette sans fil DualSense. Ainsi, les couleurs Cosmic Red et Midnight Black sont désormais rejointes par Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Selon la marque, ces nouvelles coques de manette PS5 sortiront dans le monde à partir de janvier 2022.

Après cela, Sony publiera également de nouveaux étuis colorés pour la PlayStation 5, correspondant ainsi aux couleurs des commandes et de la console. Ainsi, des housses arriveront bientôt dans les couleurs Midnight Black, Cosmic Red, New Pink, Starlight Blue et Galactic Purple.

Les nouvelles couvertures sont très belles et faciles à utiliser. Ensuite, retirez simplement les skins blancs d’origine de la PS5 et installez les nouveaux dans la couleur qui vous convient le mieux.

Ces couvertures seront disponibles pour la version disque Blu-Ray Ultra HD et pour l’édition numérique de la console de jeux vidéo, et seront vendues séparément des manettes PS5 et DualSense.

Sony dit que les couvertures en Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles à partir de janvier 2022 dans plusieurs magasins situés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Chine. , Taiwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Corée et Philippines.

Les couleurs Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue sortiront dans ces mêmes endroits mais uniquement au cours du premier semestre 2022. Il est également prévu de lancer dans d’autres endroits que ceux mentionnés.