Tesla Model S avec 682 000 kilomètres montre une réalité que beaucoup doutent

L’un des problèmes qui a tendance à inquiéter ceux qui souhaitent investir dans une voiture électrique est le prix de la batterie lorsqu’elle arrive en fin de vie. Nous avons déjà vu des prix astronomiques pour le remplacement et beaucoup d’encre a coulé pour cette raison. Cependant, il existe des exemples selon lesquels tout ne sera pas si compliqué pour le portefeuille. L’un de ces témoignages provient d’une Tesla Model S qui a parcourue plus de 600 000 kilomètres et qui refuse d’atteindre la fin de sa vie.

Cette Tesla date de 2015 et appartient à un chauffeur de San Diego, aux États-Unis, et à ce jour, l’homme ne se plaint pas de sa voiture. Bien au contraire!

Tesla dure, dure et dure…

Ce n’est pas une réalité nouvelle, même si dans le monde des voitures thermiques il y a peu d’exemples, vu le nombre de voitures en circulation. Cependant, il y a des occasions et il y a des voitures qui parcourent même un million de kilomètres. Cependant, la durée de vie d’une voiture à combustion interne est souvent un casse-tête lorsqu’il s’agit de maintenir une certaine durée de vie et des kilomètres parcourus.

En matière d’entretien, c’est un point en faveur des voitures électriques. La durée de vie utile de ces voitures pourrait être beaucoup plus longue et avec moins de problèmes, étant donné leur moindre complexité technique. Pour preuve, nous avons une Tesla Model S qui a parcouru 424 000 milles, ce qui équivaut à un total de 682 000 kilomètres.

Le cas de cette voiture Tesla Model S à kilométrage élevé a été partagé par l’utilisateur de YouTube Branden Carlson, qui s’est rendu à San Diego, en Californie, pour voir ce que c’est que de conduire une voiture électrique avec ce trajet sur le dos et voir quelles réparations ont déjà été effectuées. à la Model S jusqu’à ce point.

Les voitures électriques parcourront des centaines de milliers de kilomètres

Cette visite et la référence respective ont à voir avec le record, qui sera proche d’être atteint. La marque d’aujourd’hui appartient à un conducteur Uber avec la première voiture électrique à atteindre 700 000 kilomètres à savoir la Model S.

Après 682 000 kilomètres, il fallait s’attendre à ce que la Model S soit passée plusieurs fois à l’atelier. En fait, il en a même traversé quelques-uns, mais le kilométrage entre chacune des occasions reflète bien la fiabilité de ce modèle, qui a également quitté l’usine avec la garantie illimitée, de sorte qu’aucun coût n’a été comptabilisé pour les réparations et le remplacement des principaux composants.

Mais calme, mis à part les éléments d’usure, plusieurs composants clés ont été remplacés au fil du temps, mais il est à noter que le moteur électrique arrière reste le même que celui qui a quitté l’usine en 2015. Cependant, le moteur électrique avant a été remplacé. Désormais, le remplacement n’a eu lieu que lorsqu’il faisait 611 000 kilomètres de long. C’est un bel exemple de fiabilité et de longévité.

Et la batterie ?

Sans aucun doute, c’est le composant qui apporte tant d’incertitude à quiconque veut une voiture électrique. Mais les exemples sont de plus en plus fiables et durables. D’après ce qui a été montré, ce n’est pas non plus la même origine, mais il y a une particularité. La batterie a été remplacée alors qu’elle avait déjà parcouru 402 000 kilomètres.

En fait, c’est un chiffre qui est bien au-dessus de ce qui est typique pour la durée de vie d’une automobile. De plus, cela signifie que la durée de vie de la batterie actuellement installée dans cette Model S de Tesla est de près de 290 000 kilomètres.

Bien sûr, avec autant de kilomètres et étant une voiture lourde, il y a d’autres éléments qui ont dû être remplacés. Par exemple, il est rapporté que les suspensions avant et arrière ont été remplacées à 600 000 km. De plus, le système d’infodivertissement et le compresseur de climatisation ont dû être remplacés respectivement à 539 000 et 482 000 km.

Ainsi, bien que la voiture ait déjà du matériel remplacé, la barre du demi-million est présente dans ces changements, ce qui n’est pas pour tout le monde. Bien sûr, la voiture avec garantie à vie sera toujours une voiture très économique, ce qui en fait une bonne affaire pour le propriétaire. Aucun frais n’est facturé au propriétaire de cette Tesla Model S.