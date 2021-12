Helena, un jeu en l’honneur d’une vie, à Cais da Ribeira

Les studios indépendants Rio Studios (constitués d’une équipe académique de l’Institut polytechnique de Leiria), ont récemment annoncé qu’ils développaient Helena. Un jeu vidéo qui rend hommage à une vie dans les rues de Porto dans les années 50.

Venez mieux connaître Helena.

Helena fait partie des 10 finalistes des PlayStation Awards et est nominée pour le jeu national le plus attendu par Moshbit Gaming.

L’histoire d’Helena suit un personnage nommé Armando alors qu’elle erre dans les rues de Porto sous la forme de souvenirs de son passé.

Armando est un vieil homme alité qui a eu une vie longue, bien remplie et difficile. Une vie de travail et d’aventures qui le font désormais, tout en racontant ces histoires à son petit-fils, se lancer dans un voyage dans le temps, à travers son passé et ses souvenirs.

D’après ce qui a été publié, l’histoire d’Helena s’inspire des vrais souvenirs d’Armando Peixoto, grand-père du Game Designer (Eduardo Peixoto), et de ses aventures à Cais da Ribeira, à Porto, dans les années 50.

En fait, vous pouvez même voir que toute l’atmosphère du jeu respire Porto et est typiquement portugaise, avec de l’art dessiné à la main. Pour sa part, la bande originale est également basée sur des classiques portugais.

Dans la bande-annonce révélée, nous pouvons voir qu’une partie de la mécanique du jeu oblige les joueurs à compléter les phrases avec les mots appropriés afin de poursuivre l’histoire. Extrêmement curieux et intéressant est le fait que nous voyons que des détails importants avec les sérénades de thons seront présents dans le jeu.

Helena est le nom du deuxième jeu développé par le studio indépendant Rio Studios. Après Mysterium pour Game Boy et PC, le studio mise désormais sur Helena, un titre pour PlayStation 4 et PC.