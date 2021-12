La PlayStation 4 a maintenant un jailbreak qui pourrait éventuellement fonctionner sur PS5

En bref : les hackers de PlayStation ont porté un énorme coup de jailbreak à la PS4 avec la sortie de « pOOBs4 » lundi. L’exploit au niveau du noyau ne nécessite qu’une connexion réseau et une clé USB. Après l’exécution, la console devrait être ouverte à l’installation de jeux homebrewed et de copies de sauvegarde des titres existants.

L’exploit du noyau a été découvert et développé par un groupe de hackers Playstation, dont SpecterDev, ChendoChap et Znullptr, avec l’aide de Sleirsgoevy (exploit du navigateur webkit) et TheFloW (qui a découvert le bug du système de fichiers). Après avoir exécuté le crack, une PS4 ou une PS4 Pro peut recevoir des charges utiles d’un PC telles que des micrologiciels personnalisés, des jeux copiés ou des titres maison.

Spectre a tease le jailbreak dimanche avec un tweet montrant prétendument une version 9.00 PS4 exécutant un firmware personnalisé (ci-dessous). Znullptr a confirmé que l’exploit a fonctionné quelques heures plus tard. L’équipe a ensuite publié pOOBs4 sur GitHub lundi matin.

Le jailbreak de la PlayStation 4 n’est pas nouveau, mais deux choses rendent celui-ci spécial.

Premièrement, il fonctionne sur le firmware 9.00, qui n’a été lancé qu’en septembre dernier. Depuis lors, il n’y a eu qu’une seule autre mise à jour (9.03), qui a été abandonnée le 1er décembre. La plupart des jailbreaks PS4 exploitent des versions de firmware beaucoup plus anciennes.

Par exemple, avant pOOBs4, le dernier jailbreak exigeait que les utilisateurs exécutent le firmware 7.55, que Sony a publié en août 2020. Avoir un exploit de seulement deux versions et avec le dernier firmware de seulement deux semaines ouvre une foule beaucoup plus grande qui peut facilement craquer. leurs PS4.

Deuxièmement, il semble que l’exploit du noyau devrait également fonctionner sur la PlayStation 5. L’exploit est né du bug du système de fichiers que TheFloW a utilisé pour pwn toutes les clés racine de la PS5 le mois dernier. Cependant, ils n’ont pas encore créé de version PS5 car, comprenez-le, le développeur principal n’a pas encore pu en acheter une, nous devrons donc réserver notre enthousiasme jusqu’à ce qu’il puisse enfin débarquer une console. Peut-être qu’il devrait lire mon guide pour battre les scalpers.

Si vous souhaitez jouer à tout ce que vous voulez sur votre PS4, consultez la page GitHub de ChendoChap pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le jailbreak. Gardez à l’esprit que cela permettra à la PS4 d’exécuter un logiciel piraté, ce qui est illégal, alors jouez à vos risques et périls.

Crédit image : Solomon203 (CC BY-SA 4.0)