Microsoft Edge lance une nouvelle expérience d’installation

Microsoft Edge est un exemple de la façon de bien faire les choses, à quelques exceptions près. Le géant de Redmond a su se différencier de Google Chrome et, mis à part quelques problèmes, qui n’ont heureusement pas atteint l’Espagne, les performances sont remarquables. Maintenant, l’équipe Microsoft Edge souhaite donner une touche différente à la première configuration ressemblant par son style à celui de Windows 11 tel que rapporté dans Deskmodder.

Microsoft Edge offre une nouvelle expérience d’installation

Si nous réinstallons Microsoft Edge dans Windows 10 ou Windows 11 et l’ouvrons pour la première fois, nous verrons l’expérience de configuration. Cette expérience montre les pages d’installation et quelques conseils. Pour faciliter le changement, l’ancienne icône Microsoft Edge a été affichée et la modification apportée à la nouvelle icône.

De Microsoft, ils pensent que les gens devraient connaître le nouveau design de l’icône et que l’expérience d’installation a changé, au moins dans les versions Dev et Canary. Si nous installons les versions bêta ou stables, nous ne pourrons pas encore voir la nouvelle expérience et nous devrons attendre qu’elles arrivent progressivement.

Ce processus doit être fait avec une certaine prudence car certains paramètres, même s’ils peuvent être modifiés ultérieurement, sont importants. Ce n’est donc pas seulement un assistant d’installation mais il requiert notre attention. Il semble maintenant que l’équipe Microsoft Edge veuille se forger sa propre identité et appliquer un design plus agréable à cette première fois que nous ouvrons le navigateur du géant de Redmond. Bien sûr, le style est très intéressant et semble unifier les lignes du design.

Ces dernières semaines, la capacité d’Edge à nous aider à retarder les achats a été largement critiquée. Cela ne devrait pas être la fonction d’un navigateur et nous espérons qu’il ne sortira pas des États-Unis. Tout le monde fait des erreurs, mais cette fonctionnalité est évitable et ternit l’excellent travail de l’équipe Edge.