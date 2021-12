Samsung brevète une montre connectée avec un écran pliable et enroulable

Le marché des montres connectées se développe à un bon rythme. En fait, s’il a connu un démarrage lent, actuellement, avec des marques se consacrant aux fonctionnalités de santé, les ventes représentent une part importante de certaines des entreprises qui misent sur ce secteur. Comme tout n’est pas inventé, Samsung a maintenant breveté une montre dotée d’un écran pliable et enroulable.

Après que cette nouveauté ait atteint le marché des smartphones, Samsung souhaite désormais apporter les écrans innovants au poignet des utilisateurs.

Smartwatch Samsung avec écran pliable ? Oui c’est possible

Après son succès indéniable sur le marché des téléphones pliables et des montres connectées, et le maintien de sa position parmi les plus grands fabricants de smartphones, il apparaît que Samsung est déterminé à continuer à se développer et à innover au sein de ces deux secteurs.

Selon LetsGoDigital, un brevet Samsung fera un pas de plus dans le segment des wearables. Le concept fusionne littéralement la smartwatch avec ses derniers smartphones pliables.

Bien qu’à première vue, cet appareil passe pour une montre intelligente normale, son écran circulaire cache quelques secrets. Comme mentionné dans le brevet, l’utilisateur pourra effectuer différents gestes ou utiliser les boutons latéraux et pourra agrandir les moitiés supérieure et inférieure de cet écran.

Comme nous le verrons dans les images ci-dessous, avec cette action, les parties du paravent peuvent être agrandies pour former une surface plus allongée qui, selon le rapport, offrirait jusqu’à 40 % d’espace d’écran en plus.

Une super smartwatch avec un écran « whatever it take »

Le brevet indique également la présence d’une caméra sous l’écran, située en plein milieu de la dalle. Vraisemblablement, Samsung profiterait de la technologie présente dans l’appareil photo Galaxy Z Fold 3 ici, peut-être avec un capteur plus simple destiné exclusivement aux appels vidéo. Malheureusement, le brevet n’indique pas si l’appareil photo sera toujours utilisable ou s’il utilisera par défaut l’écran étendu ou compact.

Cela dit, nous ne pouvons manquer de mentionner qu’il s’agit certainement d’un concept très ambitieux pour aujourd’hui. L’utilisation d’un écran rond et enroulable, ainsi que la petite taille de l’écran, posent certainement des défis assez complexes.

De plus, Samsung ne dispose pas actuellement de logiciel pour prendre en charge cette expérience utilisateur pouvant s’adapter au changement de format d’écran, que ce soit du côté de Tizen OS ou du côté de Google, récemment adopté Wear OS.