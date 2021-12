Nike mise sur le métaverse avec le rachat de RTFKT

Après avoir déposé une demande de marque dans le cadre de son intention de vendre des vêtements et des baskets virtuels, Nike vient d’acquérir une startup appelée RTFKT.

Nike affirme que cela élargira son empreinte numérique ainsi que ses capacités.

Selon CNBC, en octobre, Nike a déposé une demande de marque pour ouvrir la voie au développement de baskets et de vêtements virtuels. Aujourd’hui, l’entreprise a racheté une startup appelée RTFKT (prononcer ‘artefact’), qui va l’aider à accélérer sa « transformation numérique ».

RTFKT a été fondée au début de 2020 et a grandi en concevant des « baskets et objets de collection prêts pour le métaverse ». Aujourd’hui, le marché des biens virtuels se développe et, à mesure que nous approchons du métavers, la vision d’un monde virtuel, où les gens peuvent interagir et vivre, devient de plus en plus réelle.

Cette vraisemblance avec la réalité gagnera en force à mesure que les marques investiront dans ce nouveau monde. C’est pourquoi Nike a acheté RTFKT, qui « continuera à faire évoluer sa marque, ses innovations, ses produits et sa communauté avec les ressources et les talents de l’entreprise ».

Nous acquérons une équipe de créateurs très talentueuse avec une marque authentique et connectée. Notre plan est d’investir dans RTFKT, de servir et de développer sa communauté innovante et créative, et d’étendre l’empreinte et les capacités numériques de Nike.

Le PDG de Nike, John Donahoe, a expliqué.

Plus tôt cette année, RTFKT s’est associé à un artiste de 18 ans nommé Fewocious pour sortir trois baskets pour 3 000 $, 5 000 $ et 10 000 $. Les articles ont été vendus à plus de 600 personnes en sept minutes pour un total de 3,1 millions de dollars.

A lire aussi :