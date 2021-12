Volkswagen veut construire des usines de batteries en Europe

L’expansion des voitures électriques est en cours et les constructeurs se préparent déjà à répondre à la demande croissante. Un exemple en est Volkswagen, qui a l’intention de construire des usines de batteries en Europe.

L’objectif est de consolider les activités de toute la chaîne de valeur de la composante.

Comme ceux de nombreux autres constructeurs, les dirigeants de Volkswagen sont conscients que le secteur des batteries est en plein essor. Ainsi, le groupe a annoncé la création d’une société européenne, qui verra le jour avec pour objectif de consolider l’activité tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Ainsi, Volkswagen franchira une nouvelle étape vers son objectif ambitieux : devenir le leader mondial des véhicules électriques.

Nous voulons offrir à nos clients des batteries de véhicules puissantes, économiques et durables, ce qui signifie que nous devons être actifs à toutes les étapes de la chaîne de valeur des batteries qui sont essentielles au succès.

A expliqué Thomas Schmall, membre du conseil d’administration de Volkswagen Technology et PDG de Volkswagen Group Components.

Le groupe prévoit de construire au total cinq usines sur le sol européen d’ici 2030. La première sera construite à Salzgitter et sera opérationnelle en 2025. Volkswagen dépensera deux milliards d’euros pour démarrer les installations, et créera 2 500 emplois.

Nous unissons maintenant notre pouvoir à Salzgitter, dans le but de favoriser l’innovation et d’assurer le soutien des meilleurs partenaires pour notre nouvelle entreprise à l’avenir. Nous avons déjà une solide équipe de batteries à Salzgitter comprenant 500 employés de 24 pays, et nous continuons à renforcer cette équipe au niveau de la direction.