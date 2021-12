ZMI PowerPack No. 20 : Powerbank d’une capacité de 25 000 mAh et de 210 W de puissance

Le marché technologique surprend constamment avec le développement et la production de produits nouveaux et différents. L’idée est d’apporter au consommateur des équipements de plus en plus performants qui répondent aux exigences inhérentes à leurs routines.

En ce sens, vient le ZMI PowerPack No. 20, un Powerbank d’une filiale de la marque Xiaomi avec une capacité de pas moins de 25000 mAh et 210W de puissance.

ZMI PowerPack No. 20 : le puissant Powerbank

Bien que de nombreuses technologies soient populaires, de nombreuses autres existent de marques moins connues et qui finissent par avoir une certaine importance après avoir été divulguées sur des sites technologiques, tels que Netcost-security.fr.

Aujourd’hui, en suivant un conseil d’El Chapuzas Informático, nous proposons à la diffusion ZMI PowerPack n ° 20. Il s’agit d’une puissante batterie portable créée par ZMI, une filiale de Xiaomi, et qui offre la puissance maximale recherchée par les consommateurs d’aujourd’hui. Le point fort de cette batterie portable est sa capacité de 25000 mAh et 210W de puissance.

L’appareil dispose de trois ports de charge, à savoir 100W USB-C, 65W USB-A et 45W USB-C. Ainsi, au total, ce powerbank est capable de fournir jusqu’à 210W de puissance simultanément. A ce titre, il permet par exemple de recharger la batterie d’un MacBook Pro 16″ nouvelle génération de 0% à 75% en seulement 1 heure. Il peut même recharger complètement votre ordinateur Apple jusqu’à 100% tout en économisant suffisamment de capacité pour recharger 30% supplémentaires.





À son tour, le ZMI PowerPack no. 20 peut être chargé de 0 % à 80 % en seulement 60 minutes, et de 0 % à 100 % en environ 1,5 heure.

La batterie portable permet de recharger une gamme variée d’équipements, tels que des smartphones, des tablettes, des écouteurs, des drones, des consoles telles que la Nintendo Switch et le futur Steam Deck, des appareils photo, entre autres. Et tout cela avec un haut niveau de sécurité, car le powerbank comprend un grand nombre de protections contre les courts-circuits, les surcharges de tension, la température, via capteur et dissipateur thermique, etc.





Il dispose également d’un écran LED où le pourcentage de capacité restante est indiqué. Il est livré dans un boîtier robuste ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C et USB-C vers USB-C.

Côté dimensions, le powerbank mesure 188,6 x 80,4 x 27,1 mm d’épaisseur et pèse 580 grammes.

Sur le site officiel, le ZMI PowerPack No. 20 est au prix de 149 $. Ce n’est peut-être pas très bon marché en fait, mais il sera certainement utile surtout pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps loin de chez eux ou dans des endroits où il n’est pas toujours facile de trouver un moyen de recharger leur équipement.

