OPPO Air Glass – Les nouvelles lunettes avec traduction et projection instantanées

Le grand événement annuel OPPO INNO DAY 2021 a lieu ces jours-ci et les premières nouveautés ont déjà commencé à apparaître. Le MariSilicon X NPU a déjà été annoncé et sera lancé avec la série de smartphones OPPO Find X dans les premiers mois de l’année. Dans le domaine des appareils intelligents, l’OPPO Air Glass se démarque également.

C’est un gadget à porter devant les yeux qui offre une traduction instantanée et intègre un Microprojecteur Spark.

OPPO a officiellement dévoilé aujourd’hui l’OPPO Air Glass au OPPO INNO DAY 2021. Il s’agit d’un appareil de réalité assistée, équipé du microprojecteur Spark développé par OPPO, d’une MicroLED à la pointe de la technologie et d’un écran de guide d’ondes optique diffractif sur mesure. mesure.

Ces lunettes prennent en charge quatre formes d’interaction : le toucher, la voix, le mouvement du visage et le mouvement de la main. Ainsi, il permet aux utilisateurs d’obtenir les informations dont ils ont besoin plus facilement et plus rapidement.

OPPO explore depuis longtemps les possibilités de la réalité étendue et avec OPPO Air Glass, nous avons enfin réalisé un produit de lunettes intelligent qui est vraiment à la portée des consommateurs. Comme leur design futuriste le suggère, l’OPPO Air Glass est sur le point de révolutionner la façon dont nous voyons et consommons les informations, grâce à son écran facile à utiliser, présentant les principaux messages dont nous avons besoin juste devant nos yeux. Avec OPPO Air Glass, le monde ne sera plus jamais le même.

A déclaré Levin Liu, vice-président d’OPPO et directeur de l’Institut de recherche OPPO.

La conception du verre à air OPPO

Selon OPPO, l’Air Glass a été conçu autour d’une conception de guide d’ondes monoculaire révolutionnaire, avec des lignes courbes qui veulent transmettre légèreté et minimalisme, pesant seulement environ 30 g.

Ce design est inspiré d’une plume, par exemple, la Touch Bar est une plume. L’objectif est fixé à un cadre tout aussi agile et mince qui abrite tous les composants, y compris la plate-forme Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Le Microprojecteur

Le microprojecteur et le MicroLED avancé, ainsi que la technologie de guide d’ondes personnalisé, permettent à l’OPPO Air Glass de fournir un contenu net, qu’il soit utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur, garantissant une expérience de réalité assistée supérieure à tout moment.

Le microprojecteur Spark développé par OPPO apparaît comme le système de projection le plus compact de l’industrie avec seulement 0,5 cc, soit environ la taille d’un grain de café. Le projecteur est doté d’un cadre métallique à technologie CNC avec un module de lentilles en verre qui offre une meilleure stabilité et une meilleure dissipation de la chaleur. Il est alimenté par une MicroLED haut de gamme qui génère jusqu’à 3 millions de nits de luminosité.

OPPO Air Glass dispose de deux modes d’affichage : 16 niveaux de gris et 256 niveaux de gris. De plus, il est capable de fournir jusqu’à 1400 nits de luminosité moyenne, garantissant un écran avec une vue claire dans différentes conditions d’éclairage.

Avec ces lunettes, OPPO vise à atteindre les utilisateurs ayant des problèmes de vision tels que la myopie et l’hypermétropie. Il n’y a toujours pas de prix défini, le constructeur garantit qu’elles ont été conçues pour être abordables pour le plus grand nombre.

applications prises en charge

OPPO Air Glass est livré avec quelques applications installées, notamment Météo, Calendrier, Santé, Télépoint, Traduction et Navigation.

La fonctionnalité de traduction facilite les communications interculturelles. Une fois couplée, la saisie vocale d’un utilisateur est convertie en texte et traduite automatiquement avant d’apparaître sur l’écran OPPO Air Glass de l’autre utilisateur. La traduction prend actuellement en charge la paire de langues chinois-anglais, avec l’introduction prochaine des paires chinois-japonais et chinois-coréen.

Une autre caractéristique innovante de l’OPPO Air Glass est le télépoint, qui peut être adapté pour afficher du texte tel que des discours ou des notes pour une référence pratique lorsque l’utilisateur fait des présentations ou participe à des réunions.

OPPO a également collaboré étroitement avec Baidu pour personnaliser les dernières applications de navigation à pied et à vélo de Baidu et d’exploration à proximité pour OPPO Air Glass.

Disponibilité

OPPO Air Glass sera lancé au premier trimestre 2022 sur le marché de la Chine continentale. L’appareil sera disponible en noir ou en blanc, avec deux cadres personnalisés comme accessoires.