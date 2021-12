Elon Musk est nommé personnalité de l’année par Time, mais tout le monde n’est pas content

Une patate chaude : Elon Musk : l’homme le plus riche du monde, edgelord autoproclamé, aventurier de l’espace, et maintenant Personnalité de l’année 2021 du magazine Time. Le patron de Tesla/SpaceX a reçu la distinction « pour avoir créé des solutions à une crise existentielle, pour incarnant les possibilités et les dangers de l’ère des titans de la technologie, pour conduire les transformations les plus audacieuses et les plus perturbatrices de la société », apparemment. Mais tout le monde n’est pas content du choix.

Time reconnaît que quelle que soit votre opinion sur Musk, il fait certainement la une des journaux, que ce soit pour son influence sur le prix de la cryptomonnaie, ses opinions sur des sujets controversés ou les différentes entreprises qu’il supervise.

Mais certaines personnes sont loin d’être contentes de voir Musk remporter le prix. Son point de vue sur la taxation des riches ne lui a certainement pas valu beaucoup de fans. Un rapport de juin a montré comment le PDG et d’autres membres des super-riches utilisent des méthodes légales pour éviter ou payer très peu d’impôt fédéral. Il a également répondu au tweet de Bernie Sanders sur les extrêmement riches qui paient leur juste part avec « J’oublie toujours que vous êtes toujours en vie. »

Il est *TEMPS* pour Elon Musk de payer sa juste part d’impôts. https://t.co/cKTkOKDtpc – Représentante Pramila Jayapal (@RepJayapal) 13 décembre 2021

Je continue d’oublier que tu es toujours en vie – Elon Musk (@elonmusk) 14 novembre 2021

La sénatrice Elizabeth Warren a répondu au choix de Time par « Modifions le code des impôts truqué afin que la personne de l’année paiera réellement des impôts et arrête de s’en prendre à tout le monde. » Alors que l’auteur Kurt Eichenwald a souligné Musk suggérant que Covid-19 n’est pas aussi grave que beaucoup le croient et sa rampe contre les blocages.

Je me suis retenu de dire beaucoup de choses sur la sélection par Time d’Elon Musk comme personne des années jusqu’à ce que je lise leur raisonnement. Au cours d’une année où les développeurs des vaccins à ARNm ont économisé des millions et aidé à restaurer les économies mondiales, la sélection de Musk cette année pourrait être le pire choix de tous les temps. – Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 13 décembre 2021

Musk a souvent été accusé de manipuler le prix de diverses crypto-monnaies avec ses actions et ses tweets. Le prix du Bitcoin s’est effondré après qu’il a déclaré que Tesla cesserait de l’accepter, mais s’est redressé après que Musk a confirmé que la société commencerait « probablement » à autoriser les clients à payer à nouveau avec.

Le magazine Time déclare que sa personnalité de l’année est décernée à ceux qui « ont influencé l’actualité, pour le meilleur ou pour le pire ». Il a nommé l’auteur-compositeur-interprète et actrice Olivia Rodrigo artiste de l’année, la gymnaste Simone Biles athlète de l’année et les scientifiques des vaccins étaient les héros de l’année.

Musk a répondu au tweet d’annonce du magazine par un « Merci ! »