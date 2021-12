La Corée du Sud installe 10 820 caméras pour surveiller les personnes infectées par le Covid-19

Le monde ne peut pas attaquer COVID-19 avec la même vitesse et les résultats sont bien en vue. De nouvelles stratégies sont nécessaires. Ainsi, parmi les différentes manières de faire face à la pandémie, la proposition de la Corée du Sud apparaît comme l’une des plus invasives. C’est un peu comme Big Brother, mais de la vraie vie, dans la vie quotidienne coréenne.

La ville de Bucheon, située dans le nord du pays et avec une population de près de 900 000 habitants, prépare un projet qui utilisera les technologies d’intelligence artificielle et de reconnaissance faciale pour surveiller les déplacements des personnes infectées par le nouveau coronavirus.

Selon les informations de Reuters, ce test a été financé par des fonds nationaux et débutera en janvier. Il utilisera les plus de 10 820 caméras de vidéosurveillance (CCTV) réparties dans toute la ville pour sa mise en œuvre.

Sera-t-il possible d’utiliser des caméras pour surveiller les personnes infectées par COVID-19 en Europe ?

Bien que sur le continent asiatique, il s’agisse d’une pratique de longue date pour la surveillance citoyenne, la vérité est qu’actuellement, une utilisation de la reconnaissance faciale en Europe est impensable.

Cependant, ce test pilote coréen vise à surveiller les déplacements des personnes infectées et de leurs contacts. De plus, ce système surveillera également l’utilisation du masque et l’endroit où ces personnes se déplacent. Fondamentalement, l’objectif est de réduire le travail de l’équipe de localisation qui tente de découvrir l’éventuelle contagion d’une personne infectée.

La Corée du Sud a un système de suivi agressif, où on ne vous demande pas seulement avec qui vous avez été ou où, mais les dossiers de carte de crédit et les données de localisation de téléphone portable personnel sont également collectés pour savoir de quelle manière une personne testée positive est collectée. peut avoir pris. Cette utilisation de caméras de rue et de reconnaissance faciale est une étape supplémentaire.

Lecture du visage de l’infecté

Le système de reconnaissance faciale pourra localiser jusqu’à 10 personnes en l’espace de cinq à 10 minutes, réduisant ainsi le temps requis pour le travail manuel, qui nécessite environ 30 minutes à une heure pour localiser une seule personne, décrit le document de test.

En Europe, le Parlement européen a appelé à l’interdiction de la reconnaissance faciale automatique dans les espaces publics, et en avril dernier, la première législation sur l’IA a été adoptée, interdisant l’utilisation de systèmes de reconnaissance faciale dans les espaces publics.

Cependant, il existe quelques exceptions, telles que « menace terroriste spécifique et imminente » ou « détecter, localiser, identifier ou poursuivre un auteur ou un suspect d’un crime grave ». Ces exceptions ont été critiquées par les organisations de droits numériques et sont actuellement en cours de révision.

Dans le reste du monde, cette pratique semble être de plus en plus populaire. Plusieurs gouvernements utilisent les nouvelles technologies pour tenter de contenir la vague d’infections par COVID-19. La Chine, la Russie, l’Inde, la Pologne et le Japon, ainsi que plusieurs États américains font partie des gouvernements qui ont mis en œuvre ou au moins expérimenté des systèmes de reconnaissance faciale pour dépister les patients atteints de COVID-19, selon un rapport de mars de la Columbia Law School of New York.