Vivaldi attaque Edge et les mesures prises par Microsoft pour le rendre standard sur Windows

Présent dans Windows 11 et 10, Edge a réussi à se tailler une place de choix et à assumer une position de premier plan sur le marché des navigateurs. Cette version a bénéficié d’une protection Microsoft que beaucoup n’ont pas comprise.

Après de nombreuses plaintes et plaintes, il est temps pour un autre joueur de rendre public et de montrer sa position. Le PDG de Vivaldi a publié un article où il montre son opinion sur ce processus et toutes les mesures prises par Microsoft dans Windows 11.

Avec Windows 11, Microsoft a pris les mesures nécessaires pour protéger votre navigateur à l’extrême. Edge est le navigateur par défaut de ce système et la modification de ce paramètre n’est pas un processus simple et direct pour la plupart des utilisateurs.

Bien sûr, toute la concurrence a souffert de ces changements, notamment parce qu’ils sont incapables d’attirer de nouveaux utilisateurs. Edge est la norme, même si les utilisateurs n’en veulent pas et peuvent difficilement contrecarrer ce scénario.

Pour montrer son mécontentement et révéler la situation, Jon von Tetzchner, co-fondateur et PDG de Vivaldi, s’est ouvert. Dans un article publié sur le blog de ce navigateur, il s’en est pris à Edge et à toutes les pratiques de Microsoft.

Décrit toutes les mesures prises par Microsoft pour empêcher la concurrence. Il montre, par exemple, comment Bing recommande Edge chaque fois qu’un autre navigateur est recherché, ou comment Windows 11 essaie de forcer Edge comme navigateur par défaut.

Le PDG de Vivaldi révèle que ce navigateur ne craint pas la concurrence et qu’il peut se battre à égalité avec les autres. Il demande seulement que les règles utilisées pour cette confrontation soient justes et égales pour tout le monde, ce qui révèle que ce n’est pas le cas avec ces mesures prises par Microsoft dans Windows 11.

Ces pratiques sont connues depuis un certain temps et se sont apparemment aggravées ces derniers temps. Microsoft essaie de protéger votre navigateur et d’en faire le standard pour tous les utilisateurs, souvent même s’ils ne le souhaitent pas.