Il n’est plus possible de commander une Tesla Model S ou Model X en dehors de l’Amérique du Nord

La manière dont Tesla gère les commandes et les livraisons de ses voitures électriques est unique. La marque se passe presque totalement de ses stands et les commandes se font presque toutes en ligne et sans présence physique.

Contrairement à ce que l’on pensait être les plans de la marque, des informations importantes apparaissent désormais. Tesla a cessé d’accepter les commandes de ses Model S et Model X en dehors des États-Unis. Il s’agit d’une décision temporaire, mais elle a un impact sur d’autres marchés.

Cette décision est récente et a été communiquée à tous les clients Tesla qui ont passé des commandes pour la Model S ou la Model X. Dans un e-mail envoyé à ces clients, Tesla détaille le processus et les limitations qu’elle impose aux commandes.

Afin d’accélérer la livraison des commandes existantes, y compris votre commande de modèle X, dans la mesure du possible, nous n’acceptons actuellement pas les nouvelles commandes de modèles S et X provenant de marchés en dehors de l’Amérique du Nord.

Dans cette missive, la marque américaine explique qu’elle interrompra les commandes pour une raison simple et logistique. Vous voulez garantir que les commandes passées sont livrées à temps et qu’il n’y a pas d’obstacles dans les délais définis.

Même avec ces changements, tout indique que Tesla a un excès de commandes et des difficultés à livrer les voitures électriques déjà commandées. Le message que vous avez envoyé indique également quand la livraison des voitures commandées est attendue.

Votre modèle X est presque prêt à être expédié. Nous prévoyons actuellement que les expéditions en provenance d’Amérique du Nord commenceront au second semestre 2022.

Ce qui est destiné aux livraisons en dehors des États-Unis est loin en 2022. Tesla révèle que les livraisons des modèles S et X ne commenceront à être effectuées sur les marchés restants qu’au cours du second semestre de l’année prochaine.

Dans l’e-mail envoyé à Tesla, cela ouvre une dernière possibilité aux utilisateurs. Ils peuvent annuler les commandes et recevoir l’acompte effectué. Ils peuvent également modifier l’ordre et passer à un autre modèle.

E-mail complet de Tesla – En anglais

Bonjour [name],

Nous vous contactons concernant le moment de votre commande de Model X. Alors que nous augmentons notre capacité de production, les dates de lancement pour les marchés en dehors de l’Amérique du Nord ont été reportées. Nous vous informerons des délais de livraison via votre compte Tesla lorsque la production commencera.

Votre Model X se rapproche de la livraison. Nous prévoyons actuellement que les expéditions en dehors de l’Amérique du Nord commenceront au second semestre 2022.

Afin d’accélérer autant que possible la livraison des commandes existantes, y compris votre commande de modèle X, nous n’acceptons actuellement plus de nouvelles commandes pour les modèles S et X en provenance de marchés en dehors de l’Amérique du Nord.

Le prix de votre Model X restera le même qu’au moment où vous avez passé votre commande, à moins que la configuration de votre véhicule n’ait été modifiée. Pour appliquer vos frais de commande à un autre modèle ou pour recevoir un remboursement complet, demandez un appel pour parler directement à un représentant Tesla.

Nous nous excusons pour tout dérangement que cela pourrait causer.

Sincères amitiés,

Votre équipe Tesla Testa

Il est également clair que les prix ne seront pas modifiés pour ces commandes et que les clients paieront ce qui est défini. Cela devrait être un processus qui prendra quelques mois et éloignera ainsi les nouveaux clients potentiels des Model S et X de Tesla. Cela aura certainement un impact sur les résultats trimestriels de l’entreprise bientôt.