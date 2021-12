Des problèmes avec Apple Watch conduisent l’entreprise à un autre procès

De plus en plus attentifs, les consommateurs se sont habitués à avoir une marque comme Apple au maximum de leurs produits. Ainsi, il n’est pas rare que des poursuites judiciaires soient intentées devant les tribunaux qui cherchent à compenser les défaillances et les problèmes qui surviennent dans l’équipement.

La plus récente s’adresse à l’Apple Watch et à son créateur, en raison de défauts récurrents dans cette smartwatch, notamment au niveau des batteries. Lorsqu’ils gonflent, ils provoquent le décollement de l’écran, ce qui constitue une menace pour les utilisateurs.

Apple retourne devant la justice

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème répandu, presque toutes les versions d’Apple Watch ont des problèmes de batterie. Celles-ci finissent par gonfler et immédiatement l’écran de cette montre connectée se décolle et, dans de nombreux cas, cesse de fonctionner.

C’est maintenant le plaidoyer qu’un groupe d’utilisateurs utilise pour poursuivre Apple en justice. Ils affirment qu’en ayant ce comportement, l’écran de l’Apple Watch crée une situation dangereuse qui peut blesser les utilisateurs. Dans ce processus, il y a des cas concrets de ces blessures.

Écran Apple Watch dangereux pour les utilisateurs

Il y a aussi des informations supplémentaires présentées par ce groupe d’utilisateurs. Ils prétendent que la construction de l’Apple Watch a été faite de telle manière que la batterie était collée à l’écran et qu’aucun espace n’était pris en compte pour que les batteries gonflent.

Ce processus, même créé par un groupe d’utilisateurs d’Apple Watch, veut que le géant de Cupertino soit tenu responsable envers tous ceux qui possèdent une telle montre connectée. Comprend tous les modèles sortis, à l’exception de la nouvelle Apple Watch 7.

Un autre processus concernant les batteries de cette smartwatch

En fait, ce n’est pas un nouveau sujet devant les tribunaux. Dès 2019, il y a eu une tentative de poursuivre Apple en justice pour des problèmes avec ses batteries de smartwatch. À l’époque, le juge avait décidé que ces problèmes n’étaient pas imputables à Apple et l’affaire a finalement été classée.

La nouvelle affaire a été déposée devant la Cour fédérale d’Oakland, en Californie, mais elle n’a toujours pas de date pour être jugée. Les quatre premiers clients ont joint plusieurs photos de l’Apple Watch avec l’écran cassé dans la documentation, y compris une image d’une coupure profonde de la smartwatch faite sur le bras d’un client.