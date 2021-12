Le président turc déclare que les médias sociaux sont une menace pour la démocratie

Les réseaux sociaux ont été la cible de vives critiques quant à leur impact sur la santé mentale des utilisateurs. Parallèlement, la diffusion de (dés)information est également évoquée. Maintenant, le président de la Turquie souligne que les plateformes sont l’une des principales menaces à la démocratie.

Le pays prévoit de procéder à la criminalisation de la diffusion de désinformation et de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Selon l’Associated Press, le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan en Turquie envisage de faire adopter une législation pour criminaliser la diffusion de fausses nouvelles et de désinformation en ligne. Cependant, comme pour d’autres mesures similaires, les critiques pensent que cette proposition restreindra la liberté d’expression.

Les médias, qui étaient décrits comme un symbole de liberté à leur apparition, sont devenus aujourd’hui l’une des principales sources de menace pour la démocratie.

Le président turc a déclaré dans une vidéo pour une conférence de communication organisée par le gouvernement à Istanbul.

Plus que cela, le président a indiqué que les gouvernements essaient de protéger leurs citoyens, en particulier les plus vulnérables « contre les mensonges et la désinformation », sans violer le droit de « recevoir des informations exactes et impartiales ».

L’année dernière, la Turquie a adopté une loi qui oblige les réseaux sociaux comptant plus d’un million d’utilisateurs à désigner un représentant légal et à stocker des données dans le pays. Ainsi, depuis lors, des entreprises comme Facebook, YouTube et Twitter ont des installations en Turquie.

Désormais, la nouvelle législation ferait de la diffusion de désinformation et de fausses nouvelles un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, et établirait un régulateur de plate-forme.

Dernièrement, tant la question de la désinformation que la sécurité des plateformes dans la santé mentale des jeunes utilisateurs ont été sous le prisme des pays et des entreprises responsables des différents réseaux sociaux. S’agissant de plateformes rassemblant un nombre croissant de personnes, avec des perspectives, des opinions, des âges et des caractéristiques différents, le contrôle de ce qui y circule, ainsi que son impact, importe de plus en plus.

