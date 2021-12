Zynga et LucasFilm Games dévoilent la bande-annonce officielle de Star Wars: Hunters

En développement par Zynga Studios, Star Wars : Hunters est le prochain jeu de l’univers Star Wars à sortir sur Nintendo Switch et appareils mobiles.

Récemment, une bande-annonce officielle du jeu a été révélée, où vous pouvez déjà avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera le gameplay.

Les studios américains Zynga, avec une vaste expérience dans le développement de jeux vidéo pour appareils mobiles, développent actuellement Star Wars : Hunters.

Il s’agit d’un jeu d’action compétitif se déroulant dans l’univers de Star Wars et basé sur le combat en arène et sortira sur Nintendo Switch et les appareils mobiles (iOS et Android). Un aparté, pour indiquer que Star Wars : Hunters est déjà sorti sur Google Play pour les appareils Android sur certains marchés dans une première phase de test (soft launch).

Cependant, la date de sortie mondiale prévue, pour Nintendo Switch et les appareils mobiles, sera au cours de la prochaine année 2022.

L’action de Star Wars : Hunters se déroule après la chute de l’Empire Galactique et vise à connecter les joueurs en temps réel à des combats en équipe de 4 dans des arènes inspirées de lieux emblématiques de la saga Star Wars. Les joueurs s’affrontent en tant que chasseurs de primes, héros de la rébellion ou même certains des personnages célèbres de l’Empire dans un jeu d’action qui engage les joueurs dans des combats visuellement spectaculaires et bourrés d’action.

La bande-annonce maintenant révélée montre certaines des arènes disponibles dans le jeu. Il montre également plusieurs équipes de Chasseurs en plein combat, dans le complexe Vespaara.

La vidéo présente le style individuel de chaque chasseur : Rieve et J-3DI affichant leurs prouesses au sabre laser ; Zaina et Sentinel avec leur visée affûtée à l’aide du blaster ; Imara Vex révélant son arsenal de chasse ; Grozz et sa force brute ; Slingshot et l’utilisation de la technologie et de la robotique ; ou les armes ingénieuses utilisées par les Utooni.

Star Wars : Hunters sera disponible en tant que jeu gratuit pour Nintendo Switch et appareils mobiles sur l’App Store et Google Play. Il offrira un jeu croisé sur toutes les plateformes qu’il prend en charge. Star Wars: Hunters ne nécessite pas d’abonnement Nintendo Switch Online pour télécharger et jouer.