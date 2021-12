Xiaomi annonce une nouvelle technologie capable d’augmenter la batterie de 10% dans le même espace

Xiaomi est l’une des marques les plus innovantes et actives au monde aujourd’hui dans le segment des smartphones. Avec des sorties constantes d’équipements performants et des prix attractifs, la société chinoise est également connue pour son engagement dans le développement de différentes technologies et, pour la plupart, très utiles.

Selon les nouvelles informations, Xiaomi a maintenant annoncé une nouvelle technologie qui lui permet d’augmenter la capacité de la batterie de 10% tout en ayant la même taille.

Xiaomi peut augmenter la batterie de 10% avec la même taille

Xiaomi a récemment partagé un article sur son compte officiel du réseau social chinois Weibo où il annonce une nouvelle technologie intéressante. C’est une innovation capable d’augmenter la capacité de la batterie de 10 % avec le même espace et la même taille.

Cette technologie est développée par l’équipe de Recherche et Développement de la marque chinoise et tout indique qu’elle pourrait être disponible l’année prochaine.

Dans une traduction de la publication de Xiaomi sur Weibo, qui n’est peut-être pas tout à fait correcte, la marque affirme qu’elle est capable d’augmenter la teneur en silicium à l’intérieur de la batterie jusqu’à environ 3 fois plus, ce qui se traduit par une capacité de stockage plus efficace. Ainsi, à taille égale, la nouvelle batterie pourra contenir environ 10 % de mAh en plus et offrir ainsi jusqu’à 100 minutes d’autonomie supplémentaire sur une seule charge.

En outre, la technologie d’emballage a également été renouvelée, améliorant encore l’efficacité de l’espace. Le MCP (module de circuit de protection) a été incliné de 90 degrés par rapport à sa position plate, ce qui permet de gagner de la place.

Selon les détails, Xiaomi a doté la nouvelle batterie d’une puce de compteur d’énergie basée sur des algorithmes avancés qui augmentent la sécurité et la durée de vie des cellules tout en gérant la charge nocturne. Cela atténue l’état de surcharge lorsque le smartphone est en charge pendant une longue période.

Les premières batteries produites en série avec cette technologie devraient arriver au milieu du second semestre 2022.