Novembre : 62 % de la production d’électricité est issue de sources renouvelables

Comme il est courant à cette période de l’année, les basses températures enregistrées dans notre pays provoquent une augmentation de la consommation d’électricité. Selon les données de l’ADENE – Agence de l’énergie, en novembre, 62 % de la production d’électricité provenait de sources renouvelables.

Ces chiffres signifient une augmentation de la consommation d’électricité de 4,0 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les énergies fossiles ne représentaient « que » 38 % de la production d’électricité

Comme mentionné, 62 % de la production d’électricité provenait de sources renouvelables, plus précisément 31,2 % de l’éolien, 20,5 % de l’hydroélectricité, 6,8 % de la biomasse et 3,4 % du photovoltaïque. L’énergie éolienne a atteint sa valeur maximale cette année (en pourcentage). Les combustibles fossiles représentaient les 38 % restants de la production (35,6 % de gaz naturel, 1,8 % de charbon et 0,6 % d’autres thermiques).

Selon REN, en ce qui concerne le marché du gaz naturel, malgré la performance positive du marché de l’électricité, la tendance négative enregistrée ces derniers mois s’est poursuivie, avec une contraction de 5,7% en glissement annuel en novembre et une baisse de 16% en le segment conventionnel, partiellement compensée par une croissance de 11 % dans le segment de la production d’électricité.

Entre janvier et novembre, la consommation de gaz naturel a enregistré une variation négative de 4,8%, par rapport à la même période l’an dernier, avec le segment conventionnel enregistrant une variation légèrement positive de 0,1% et avec le segment de production d’électricité en recul d’environ 13% . Le Portugal consomme également de l’énergie importée.

N’oubliez pas que le 21 novembre dernier était le premier jour de production d’électricité sans utilisation de charbon, après que la centrale électrique de Pego ait épuisé ses stocks de charbon, bien qu’elle ait été autorisée à fonctionner jusqu’au 30 novembre.

L’arrêt de l’utilisation du charbon dans la production d’électricité est un élément crucial de la décarbonation, un sujet qui a pris de l’importance et a suscité la controverse lors de la conférence sur le climat (COP26).

A lire aussi…