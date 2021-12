6 Contenu que vous ne devriez pas partager sur votre LinkedIn

LinkedIn est le réseau social professionnel le plus populaire avec plus de 700 millions d’utilisateurs. Même s’il s’agit de l’une des meilleures plateformes pour partager votre CV, votre portfolio et d’autres contenus liés au travail, il y a certains contenus que vous ne devriez pas publier.

Donc, aujourd’hui, nous vous apportons certaines des choses que vous ne devriez pas partager afin d’avoir l’air aussi professionnel que possible.

LinkedIn est un excellent réseau social pour les personnes qui cherchent à se connecter avec d’autres personnes partageant les mêmes intérêts. Cependant, il y a beaucoup de choses que vous ne devriez jamais publier sur la plateforme si vous voulez rester du bon côté du professionnalisme.

Veuillez noter que tout au long de cet article, des conseils seront donnés sur ce qu’il ne faut pas partager dans votre compte LinkedIn. Il peut y avoir des employeurs qui ne se soucient pas vraiment de ces sujets, mais de manière générale, et pour augmenter votre portée, soyez-en conscient.

1. Photos inappropriées ou non professionnelles

Comme mentionné, LinkedIn est un site de réseautage et de relations commerciales, pas pour promouvoir vos soirées amusantes. Les photographies non professionnelles peuvent avoir une incidence négative sur votre éthique de travail.

Le partage de contenu de ce type est particulièrement une mauvaise idée pour les demandeurs d’emploi, car les employeurs peuvent examiner toutes vos photos et vous juger en fonction d’elles.

De plus, la publication de photos inappropriées qui enfreignent les politiques de LinkedIn peut entraîner la suspension de votre compte. Bien que les photographies et les vidéos fassent partie des éléments qui vous aideront à attirer des employeurs, vous devez toujours être très prudent.

2. Informations personnelles sur LinkedIn

Vous pensez peut-être que publier des données personnelles sur LinkedIn n’a rien de spécial, mais il existe des entreprises qui peuvent vendre vos informations pour de l’argent facile ou même les utiliser contre vous.

Vous ne devez jamais publier de données personnelles telles que votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, votre adresse postale ou d’autres informations personnelles. Même si vous cherchez un emploi, évitez de le partager. De nombreux employeurs vous contacteront directement s’ils sont intéressés par vous.

Vous pouvez également courir le risque d’être contacté par des spammeurs qui pourraient vous envoyer des liens nuisibles via votre adresse e-mail.

Un autre détail est l’information sur votre salaire personnel, quelque chose que vous ne devriez pas partager avec tout le monde. Le partage de ces informations pourrait entraîner des problèmes avec votre patron ou patron actuel.

3. Publications douteuses sur LinkedIn

Lorsque vous utilisez LinkedIn, il est important de se rappeler que vous représentez vous-même ou votre marque professionnelle. La publication de contenu douteux peut entraîner des réactions négatives de la part de vos abonnés, il est donc préférable de les éviter.

Les entreprises ne voudront pas vous embaucher si elles vous voient publier ce type de contenu. Il y a de fortes chances que les entreprises pour lesquelles vous postulez aient une politique d’entreprise stricte sur ce que les employés peuvent et ne peuvent pas publier en ligne. De plus, ces types de publications génèrent souvent des discussions qui, malheureusement, n’aboutissent pas à des conversations très productives.

4. Postes politiques et religieux

Faire des publications politiques et religieuses sur LinkedIn peut offenser certaines personnes. En plus de pouvoir aliéner des clients potentiels ou des collègues avec vos opinions, cela peut même déclencher des disputes inutiles et saper votre recherche d’emploi.

Les employeurs se tournent toujours vers les médias sociaux pour avoir une idée de la personnalité des gens et s’ils correspondent à leur entreprise. S’ils voient ce type de messages, ils peuvent perdre tout intérêt à vous contacter pour un entretien.

Ne partagez pas non plus de messages politiques. Ils peuvent amener les personnes ayant un point de vue différent à perdre tout intérêt pour vous.

N’oubliez pas que LinkedIn est une plate-forme mondiale. La politique que vous soutenez peut ne pas être pertinente dans d’autres pays, alors restez connecté aux sujets liés à l’industrie ou auxquels la plupart de vos relations peuvent se rapporter.

5. Commentaires négatifs

La publication de contenu diffamatoire sur LinkedIn peut vous attirer des ennuis. Si vous partagez des informations erronées sur une entreprise ou une personne, il y a de fortes chances qu’ils engagent des poursuites judiciaires contre vous, ce qui inclut la perte de votre emploi et une éventuelle peine d’emprisonnement.

Donc sois prudent. Évitez d’écrire des messages négatifs sur vos employeurs actuels ou passés sur LinkedIn. Cela pourrait nuire à votre réputation, vous faire virer ou vous empêcher de trouver un emploi.

De nombreux managers et employeurs utilisent LinkedIn et verront vos publications. S’ils pensent qu’il pourrait être difficile de travailler avec vous, ils passeront probablement à d’autres candidats.

Aussi, ne faites pas de commentaires négatifs sur votre patron et vos collègues. De plus, les commentaires négatifs adressés à vos pairs peuvent ruiner les relations et rendre difficile l’établissement de relations professionnelles.

6. Annonces LinkedIn

Les gens ne vous suivent pas pour voir les publicités. En tant que tels, ils ignoreront probablement tous les messages liés à cela. Les gens ne réagissent pas favorablement à l’autopromotion lorsqu’elle se produit dans des endroits où ils ne s’y attendaient pas. En réalité, l’autopromotion peut nuire à la façon dont les relations vous perçoivent et éloigner des clients potentiels. Comme si cela ne suffisait pas, les publicités sur LinkedIn se présentent comme du spam.

Même si certaines personnes achètent ce que vous vendez, le temps qu’il faut pour rédiger un article LinkedIn bien conçu n’en vaut pas la peine.

LinkedIn est un endroit idéal pour partager des connaissances précieuses, alors concentrez-vous sur la publication de contenu pertinent avec des avantages qui aideront votre public à résoudre ses problèmes. De cette façon, vous pouvez augmenter votre réseau professionnel et générer plus d’opportunités.

