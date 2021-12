Besoin d’extensions Chrome ? Google a déjà choisi le meilleur de 2021

L’un des extras apportés par Chrome, ainsi que tous les navigateurs qui en dépendent, sont les extensions. Ceux-ci permettent de donner à cette proposition de Google des fonctionnalités supplémentaires qui ne seraient pas disponibles autrement.

Avec toutes sortes de propositions présentes, il n’est pas toujours simple de choisir les meilleures et les plus utiles. Pour aider les utilisateurs de Chrome, Google a décidé d’élire les meilleures extensions 2021 et a maintenant présenté sa liste.

Les meilleures extensions pour Chrome

D’après ce que Google nous dit, l’année 2021 a été très riche en termes de propositions pour Chrome. Les extensions se sont développées et les développeurs ont créé de nombreuses nouvelles propositions qui élèvent encore plus ce que ce navigateur offre aux utilisateurs.

LOOM : vous permet de capturer et de partager facilement des vidéos avec d’autres.

Mote : ajoutez des messages vocaux à des applications telles que Docs, Presentations, Spreadsheets et Google Forms afin de pouvoir faire des commentaires vocaux que les autres peuvent entendre.

Wordtune : est un « partenaire d’écriture », suggérant des reformulations pour être mieux compris.

Forêt : vous aide à vous concentrer sur votre travail grâce à un format semblable à un jeu. Il possède également sa propre application Android.

Lecteur sombre : activez le mode sombre sur n’importe quelle page Web, même si elle ne le prend pas officiellement en charge.

Tab Manager Plus : simplifie la gestion de plusieurs onglets en groupes. Il comprend plusieurs fonctions pour gérer les onglets ouverts dans Chrome.

Nimbus : outil qui ajoute de nouvelles fonctions de capture d’écran et d’enregistrement vidéo.

La liste ci-dessus fait partie des choix du géant de la recherche pour son navigateur, en se concentrant dans ce cas sur deux domaines importants pour les utilisateurs. Google les place dans ce qu’il appelle la communication et la collaboration, et rester productif.

La liste Google continue avec plus d’options

Cette liste ne se limite pas à ce qui est déjà présenté et s’étend à d’autres domaines d’utilisation. Il y a 6 propositions supplémentaires en plus des 7 précédentes et qui élèvent encore Chrome pour les utilisateurs et leurs besoins.

Kami : permet de créer un environnement d’apprentissage interactif à partir de documents.

InsertLearning : simplifie l’annotation et l’ajout de commentaires à n’importe quelle page Web.

Toucan : extension qui vous aide à apprendre des langues tout en surfant sur Internet.

Souvenir : apprentissage des langues via les « flashcards » du navigateur.

Stylet : vous permet d’installer ou de créer des thèmes pour changer l’apparence de n’importe quelle page Web. Il est possible de gagner de l’argent en vendant des thèmes à d’autres utilisateurs.

Rakuten : parcourez plus de 2 500 magasins à la recherche de coupons et de remises pour économiser de l’argent.

Cette fois, les thèmes des extensions sont assez différents et couvrent des domaines beaucoup plus larges que les précédents. Nous parlons d’apprentissage virtuel et de la nécessité d’apporter et de conserver des changements.

Propositions personnalisées pour ce navigateur

Ceci n’est qu’une liste des nombreuses propositions que Google a trouvées dans sa boutique dédiée aux extensions Chrome. Ils étaient considérés comme les meilleurs et les plus utiles de 2021, offrant aux utilisateurs un plus important pour leur vie quotidienne.

Cette liste pourrait certainement être beaucoup plus longue et avec beaucoup plus de propositions. C’est le choix de Google et ouvre la porte à ce que Chrome peut offrir aux utilisateurs. Certes, les utilisateurs ont leurs propositions, dans ces domaines et dans d’autres, mais toujours en se concentrant sur ce que ce navigateur peut offrir.