Dacia Spring à l’épreuve : la voiture électrique à 11 000 euros convainc

La Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère d’Allemagne. Si vous profitez du bonus environnemental, vous pouvez obtenir le e-runabout à partir de 10 920 euros. De plus, vous économisez du carburant et des coûts d’entretien par rapport à un moteur à combustion interne. Vous ne pouvez probablement pas conduire une voiture moins chère qu’avec la Dacia Spring.

C’est une raison suffisante pour que nous regardions de plus près le petit runabout de la ville. J’utilise l’E-Dacia depuis quelques semaines et j’ai même fait un long voyage de plus de 650 kilomètres jusqu’au Danemark avec. Les longs trajets sont donc possibles avec une petite batterie, bien que ce ne soit pas l’idéal. Nous avons testé la version Comfort Plus du Spring, que vous pouvez vous procurer pour 21 790 euros. Déduction faite du bonus environnemental de 9 000 euros, vous vous retrouvez avec 12 790 euros dans cette version. Qu’est-ce que vous obtenez pour l’argent?

Batterie et autonomie : 100 à 300 kilomètres

Lorsque l’on considère le prix d’une voiture électrique, vous devez d’abord vous demander : quelle est la taille de la batterie et jusqu’où puis-je aller avec ? La batterie du Spring a une capacité de 27,4 kWh, qui, selon le cycle WLTP combiné, peut parcourir 230 kilomètres. Le cycle combiné se compose de 57 pour cent de conduite en ville, de 25 pour cent de conduite en zone rurale et de 18 pour cent de conduite sur autoroute. L’autonomie réelle dépend donc fortement de l’endroit où vous conduisez, de la façon dont vous conduisez et du temps qu’il fait maintenant.

Le Dacia Spring est fait pour la ville.

Si vous vous déplacez uniquement en ville en voiture, selon Dacia, vous pouvez même parcourir un peu plus de 300 kilomètres. Lors de mon voyage sur la route, je réduisais généralement la batterie sur l’autoroute d’environ 80 % de charge à 20 % au moment où j’arrivais au prochain chargeur. Avec cela, j’ai parcouru un peu plus de 100 kilomètres par section de parcours. Je dois mentionner que j’ai rarement roulé à plus de 100 km/h. Le ressort est étranglé à 125 km/h, crée même un peu plus. Cependant, la batterie se décharge rapidement lorsque vous appuyez à fond.

Temps de charge et performances : Charge en 30 minutes, jusqu’à 45 ch

Si vous vous déplacez beaucoup en ville, le mode éco est idéal. Cela réduit encore la puissance du moteur électrique déjà faible, ce qui signifie que vous consommez moins d’énergie. À pleine puissance, le moteur a une puissance de 33 kW (44 ch); en mode éco, il est limité à 23 kW (31 ch). Même avec la puissance réduite, vous pouvez parfaitement rouler en ville. Le Spring accélère rapidement à 50 km/h même en mode Eco. Vous ne devez désactiver le mode d’économie d’énergie que si vous souhaitez conduire à plus de 80 km / h, car l’accélération n’est pas courante ici.

Une fois que vous êtes à court de batterie, il est temps de charger. C’est possible avec l’E-Dacia via une connexion de type 2 avec jusqu’à 6,6 kW et en courant alternatif. Alternativement, vous pouvez utiliser la connexion CCS et charger beaucoup plus rapidement avec jusqu’à 30 kW et en courant continu. La connexion de recharge pour la recharge rapide CCS n’est malheureusement disponible que pour un supplément de 600 euros.

Les 45 ch sont largement suffisants pour le Dacia Spring.

Sur l’autoroute, j’ai chargé la connexion CCS. Ici, vous pouvez charger la batterie d’environ 20 à 80 % en une demi-heure environ. Dans les bornes de recharge publiques éloignées de l’autoroute, vous rechargez généralement avec la prise de type 2. Cela signifie que cela peut facilement prendre 2 heures pour que la voiture passe de 20 à 80%.

Aspect et traitement : Boîte de conserve très chic

En plus des caractéristiques spécifiques aux voitures électriques, l’optique et la finition sont bien sûr également déterminantes. Vous pouvez vous attendre à une mauvaise finition, surtout compte tenu du prix. La Dacia Spring est une petite voiture électrique au look SUV. Les pneus apparemment minuscules de la petite carrosserie du SUV en particulier donnent à la voiture un look très mignon. Dans la version Comfort Plus, le Spring a également des reflets de couleur. Dans l’ensemble, j’aime beaucoup ce look. Vous pouvez voir plus d’impressions dans la courte vidéo d’introduction :

La finition et les matériaux sont exactement ce que vous attendez au prix. Dès que vous ouvrez la porte, vous avez l’impression de ne pas avoir grand-chose en main. Le son à la fermeture vous donne également l’impression d’être assis dans une boîte de conserve. Le paysage sonore est également très intéressant en conduite. Vous entendrez des bruits lors du freinage, lors de la conduite sur un mini nid-de-poule et généralement lorsque quelque chose heurte la voiture. Et ces sons sont assez forts. Même le vent à des vitesses plus rapides, en particulier sur l’autoroute, est inconfortablement fort. Ce n’est pas une atmosphère de conduite confortable. Ici, il devient clair où Dacia a économisé.

Les accessoires à l’intérieur sont en plastique dur, mais sont simples et faciles à regarder. Dans la version Comfort Plus, vous bénéficiez également d’accents de couleur et d’un écran tactile de 7 pouces avec lequel vous commandez le système d’infodivertissement. L’intérieur est probablement mieux décrit comme fonctionnel.

Vie intérieure et divertissement : je ne rate aucun extra

Vous n’avez certainement pas l’impression d’être assis dans une voiture électrique futuriste dans la Dacia Spring. Tout est en quelque sorte actionné manuellement et avec des boutons physiques. J’ai l’impression de me retrouver dans une nouvelle voiture d’il y a dix ans. Ne vous méprenez pas : tout fonctionne parfaitement et je ne manque aucune fonction importante. Mais il se sent juste vicié. Le système d’infodivertissement sur l’écran de 7 pouces y contribue également.

Cela ne ressemble pas à une Tesla.

Bien que l’écran soit étonnamment réactif, le design des menus semble s’être bloqué en 2010. Vous utilisez principalement l’écran pour la radio, la caméra de recul et pour Android Auto et Apple CarPlay. Les autres fonctions de confort du Spring sont :

Lumière automatique

Feux de jour à LED

Régulateur de vitesse

DAB + radio

Interface Bluetooth

connexion USB

Dans le cockpit, directement devant le conducteur, se trouve un autre écran de 3,5 pouces qui vous indique le niveau de charge actuel, l’autonomie restante, votre vitesse et le nombre total de kilomètres. À gauche, vous avez une échelle semi-circulaire qui indique la quantité de gaz que vous donnez ou si vous récupérez. A droite du petit écran, votre niveau de charge est à nouveau visualisé sur une échelle semi-circulaire.

Vous cherchez en vain une console centrale dans le Dacia Spring. C’est là que se trouve la roue à rochet automatique avec les niveaux « R », « N » et « D ». Il n’y a pas de parking à Dacia. Pour stationner, passez sur « N » et tirez le frein à main manuel. Bon vieux temps. Devant la roue à colonnes, vous trouverez un compartiment relativement grand dans lequel vous pourrez par exemple ranger votre smartphone connecté.

Conclusion : parfait pour tous ceux qui veulent voyager pas cher en ville

La Dacia Spring est une très bonne voiture électrique pour son prix. Si vous l’utilisez comme voiture de ville, vous disposez d’une autonomie plus que suffisante pour de courts trajets au supermarché, au travail, chez le médecin, etc. Lorsque vous n’avez pas besoin de la voiture, vous pouvez la remplir à la maison à la wallbox ou au chargeur public. Vous pouvez même le faire pendant que vous faites vos courses ou chez le médecin.

La longue distance n’est décidément pas l’un des points forts du saut d’obstacles. Ici, vous ne pouvez conduire que relativement lentement et vous devez prévoir de nombreux arrêts, mais cela fonctionne. Si vous souhaitez souvent parcourir de longues distances, vous devriez rechercher un modèle avec une plus grande autonomie.

L’arrière est également impressionnant.

En termes d’équipement, de matériaux et de fabrication, il ne faut bien sûr pas s’attendre à une voiture de luxe. Vous obtenez toutes les fonctions importantes telles qu’un système d’infodivertissement avec écran tactile (uniquement dans la version Comfort Plus), des vitres électriques, un régulateur de vitesse, une voiture Android et une compatibilité Apple CarPlay et plus encore. Le Dacia Spring est parfait pour les conducteurs de ville et de courte distance qui souhaitent se lancer dans l’électromobilité à moindre coût.