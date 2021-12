Il y a de gros changements chez Cybertruck ! Tesla teste un nouveau design sur ce pick-up

Malgré un design complètement différent de celui d’un pick-up, le Cybertruck de Tesla a franchi une étape importante sur le marché automobile. Ses lignes ne sont pas consensuelles et aussi celles-ci doivent être éloignées de ce que sera sa forme définitive.

Une nouvelle vidéo est apparue et a apporté des nouvelles importantes. Cybertruck semble avoir des nouvelles en ce qui concerne le design et certains éléments. Bien que presque discrets, ces changements ont un gros impact et changent beaucoup dans ce pick-up de Tesla.

Depuis son introduction, on sait que la conception de Cybertruck est loin d’être terminée. Elon Musk a souhaité conserver les dimensions et le design présenté, mais cela ne semble pas être une situation possible à maintenir.

Ainsi, on espère que des changements tels que ceux qui ont maintenant été révélés émergeront. Le tournage réalisé par un drone qui a survolé la piste d’essai de Tesla à Fremont a réussi à capturer des images de ce que l’on pense être un nouveau Cybertruck, avec des changements majeurs de conception.

vidéo originale

Il y a tout de suite des éléments qui ressortent et semblent être venus pour rester. Nous parlons des rétroviseurs et d’un grand essuie-glace, que la marque a maintenant ajoutés. Dans le premier cas, et d’après ce qu’a révélé Elon Musk, Sont obligatoires pour le futur.

Le cas de l’essuie-glace est différent, Tesla devant avoir une solution pour Cybertruck. La marque avait révélé qu’elle préparerait un système à base de laser pour assurer la propreté de la vitre avant, quelque chose qu’elle semble abandonner.

En plus de ces 2 changements, il y a aussi la présence de 3 nouveaux feux à l’avant, dans la zone centrale, et des changements dans les ailes du Cybertruck. Fait intéressant, et dans ce modèle d’essai de Tesla, le capot arrière n’a pas été vu, bien qu’il puisse être rétracté.

Avec des plans pour commencer la production et la commercialisation dès 2022, Tesla devra bientôt terminer la conception du Cybertruck. Ce sera probablement proche de la conception finale, préparant ainsi ce pick-up à arriver sur le marché.