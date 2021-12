Il est temps de mettre à jour ! Microsoft corrige une grave faille de Teams sur les smartphones Android

L’un des bugs Android les plus étranges est apparu il y a quelques jours chez un petit nombre d’utilisateurs. Ceux-ci ont été empêchés d’appeler des numéros d’urgence, sans cause associée et reconnue.

L’enquête menée par Google a pointé le problème vers Microsoft et Teams. Une solution a été promise bientôt, qui a maintenant atteint le Play Store et tous les smartphones Android sur lesquels cette application est installée.

Problèmes Android lors de l’appel des numéros d’urgence

La situation a été révélée il y a quelques jours et a immédiatement créé une grosse alerte du côté de Google. Certains utilisateurs d’Android, sans raison apparente, n’ont pas pu appeler les numéros d’urgence de leur smartphone.

La cause de ce problème a été rapidement identifiée, et elle était associée à Teams, mais à une condition particulière et unique. L’application de Microsoft devrait être présente sur Android, mais sans que l’utilisateur se soit authentifié dans la messagerie.

Les équipes sont le grand coupable dans cette situation

De plus, ce problème n’affecte que la version 10 ou ultérieure d’Android, ce qui ne le place que sur les smartphones plus récents. L’appel au numéro d’urgence se produit, mais il ne sonne qu’une seule fois et est déconnecté sans raison.

Google a immédiatement promis une solution plus large pour Android, qui devrait arriver le 4 janvier 2022. Pourtant, les équipes recevraient une mise à jour urgente afin que la situation puisse être résolue et que l’application cesse d’interférer avec les appels sur smartphone.

Google et Microsoft veulent résoudre le problème

Cette mise à jour est désormais disponible sur le Play Store et sera présentée aux utilisateurs qui ont installé Teams. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs n’ont plus à suivre les recommandations de Google, qui consistaient à supprimer et réinstaller l’application.

Il est maintenant recommandé aux utilisateurs d’Android de mettre à jour Teams de toute urgence. Il s’agit d’un problème très spécifique qui nécessite des conditions particulières pour se produire, mais il doit toujours être pris en charge.