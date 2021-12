WhatsApp active de nouvelles mesures de confidentialité pour protéger ses utilisateurs

WhatsApp a beaucoup parié sur l’augmentation de la sécurité et de la confidentialité de ses utilisateurs. De nombreux nouveaux développements ont été lancés pour garantir ce domaine dans le service, avec un succès apparent.

Une nouvelle chose semble avoir été publiée maintenant, bien que secrètement. Il y a plusieurs utilisateurs indiquant qu’il n’est plus possible de voir quand d’autres utilisateurs sont connectés, même dans des conditions spécifiques.

WhatsApp avec des informations sur la confidentialité

L’une des fonctionnalités intéressantes de WhatsApp est de savoir quels contacts sont actifs. De cette façon, nous pouvons démarrer une conversation, avec la certitude que le contact n’est pas déconnecté et que, s’il le souhaite, il peut répondre.

Ce statut peut être contrôlé par l’utilisateur, qui perd en même temps la possibilité de voir le statut des autres. Le contrôle a été étendu et peut être géré avec précision, garantissant que seul le destinataire peut voir le statut.

Nouvelles règles d’affichage du statut des contacts

Bien sûr, et il devrait l’être, ces états peuvent être explorés et ainsi savoir quand les utilisateurs ont été connectés à WhatsApp. Il existe des applications dans le Play Store et l’App Store qui sont utilisées à cette fin et qui vous permettent d’en savoir plus que prévu.

Or, il s’avère que ces états ne sont plus accessibles à certains utilisateurs sans aucune explication. Ils ont tout simplement disparu et ne peuvent être consultés. À notre connaissance, cela arrive à des personnes qui n’ont pas ce contact sur leur liste ou qui n’ont jamais échangé de message.

Le service a déjà confirmé ce changement

Cette information a cependant été confirmée par le support WhatsApp lui-même, qui a confirmé ce changement. Il est rapporté que cela n’aura aucun impact sur les contacts actuels des utilisateurs et les conversations qu’ils ont déjà actives.

Même si cela n’a pas été révélé aux utilisateurs, cela semble être une autre mesure essentielle pour WhatsApp et ceux qui utilisent ce service. En bloquant indirectement les informations d’état, les utilisateurs passent