La Hongrie a pris des mesures pour atteindre la neutralité carbone

Outre les fabricants, les gouvernements ont également pris des mesures pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Après tout, le changement dépend en grande partie de vous. Par exemple, la Hongrie s’est fixé des objectifs pour atteindre la neutralité carbone.

D’ici 2030, plus de 90 % de la production d’électricité du pays sera décarbonée.

Avec d’autres facteurs, la protection du climat peut être fortement influencée par la production d’énergie. Par conséquent, la Hongrie entend que, d’ici 2030, plus de 90 % de la production d’électricité du pays sera décarbonée.

La nouvelle a été donnée par László Palkovics, ministre hongrois de l’Innovation et de la Technologie, qui a révélé que ces mesures visent la neutralité carbone.

La Hongrie veut se rapprocher de la neutralité carbone

Lors de Planet Budapest 2021, le ministre Palkovics a affirmé, après sa présentation, que protection du climat et production d’énergie vont de pair et que, par conséquent, d’ici 2030, plus de 90 % de la production d’électricité en Hongrie sera exempte de carbone.

Selon lui, tant l’énergie nucléaire que solaire jouera un rôle essentiel à cet égard, et que les plans prévoient une augmentation drastique de la capacité des centrales solaires, par exemple.

Le ministre hongrois a ajouté que les grands pollueurs et les entreprises énergétiques devraient prendre position dans le cadre de la réalisation des objectifs de protection du climat. Plus que cela, il a déclaré que c’est une priorité pour les transports de devenir plus verts, y compris le rail.

Dans la même intervention, le ministre a révélé que le gouvernement avait lancé des mesures vertes à grande échelle dans le système de transport routier, programmant des appels d’offres pour l’achat de voitures et de vélos électriques. Parmi ces mesures, Palkovics a souligné la transformation de la centrale électrique de Mátra, un des principaux pollueurs du charbon, en une centrale respectueuse de l’environnement.

Concernant la modernisation de l’énergie domestique, le ministre hongrois a évoqué un projet gouvernemental qui soutient le développement des systèmes de chauffage.

