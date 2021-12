µbrowser Est Un Navigateur Web Pour Votre Apple Watch

L’Apple Watch est un ordinateur de poignet puissant. Plus envie de sa puissance de traitement, cette machine a toutes les possibilités d’afficher les pages web, permettant un niveau différent d’utilisation courante. Pour cela, nous avons besoin d’une application, le µBrowser.

Certes, le watchOS manque de Safari, mais Apple aura ses raisons de ne pas l’inclure. En tant que tel, voyons ce que vaut ce navigateur tiers.

µBrowser est votre navigateur sur l’Apple Watch

Bien sûr, il n’est pas étonnant qu’Apple n’ait pas installé de navigateur sur l’Apple Watch. Si l’idée est de toujours offrir la meilleure expérience utilisateur, l’écran de la montre connectée n’est pas l’endroit idéal pour afficher des pages Web.

Cependant, il y a quelques années, Apple a ajouté la possibilité pour les applications d’afficher des pages Web lorsque l’utilisateur appuyait sur un lien. Cependant, cette ligne d’utilisation a eu peu d’impact.

Alors, et parce qu’en fait il y a une absence pour cette action de visualisation d’une page sur l’Apple Watch, µBrowser vient tenter de combler cette lacune et montrer qu’il est possible d’avoir un navigateur sur l’écran de notre Apple Watch.

Ce navigateur a été développé par Arno Appenzeller. Il coûte la modique somme de 0,99 € et peut être téléchargé via l’App Store.

Bien mais pas parfait… mais utile !

Après l’avoir installé, vous vous rendrez compte que c’est simple, mais cela doit vraiment l’être. Il n’est pas non plus complet au point d’afficher une page avec tous les parchemins, mais il ne peut pas le faire non plus pour des raisons évidentes.

Tout dépend de la qualité du site Web que nous voulons charger et de la façon dont il est « construit ». En fait, dans certains, nous ne pourrons même pas voir les images ou d’autres objets qui font partie de l’interface de ce site. Il existe également des formats incompatibles.

Dans plusieurs sites testés, nous nous sommes rendu compte que les polices ne sont pas bien reçues dans certains cas et que nous ne visualisons peut-être pas le site de manière réactive, comme nous le verrions dans n’importe quel appareil conventionnel.





µBrowser est extrêmement facile à installer et à utiliser. Cette application permet de rechercher sur le web ou de saisir une URL directement sur la montre, mais pour faciliter les choses, on peut aussi utiliser l’application iPhone, qui est à l’origine de l’Apple Watch.

Nous pouvons ajouter les favoris qui seront le déclencheur pour voir les liens sur l’écran de l’horloge.

Ainsi, lorsque sur Apple Watch nous tapons sur les liens, l’application essaiera de charger le site et vous demandera de confirmer cette opération. Selon l’auteur de l’application, il s’agit d’une exigence technique d’Apple et, malgré la vitesse, aucune donnée n’est collectée.

L’application est très rapide et les sites de la série 7 se chargent immédiatement. Bien sûr, sur les écrans avec un écran plus petit, bien que cela fonctionne, la difficulté de voir certains sites de manière ordonnée devient plus difficile.

Cette application dans le dernier modèle a même une bonne convivialité, en particulier sur les sites contenant plus de texte que d’images, où le texte s’adapte bien aux bords de l’écran, comme sur certains sites d’actualités.

Cela peut aussi être une application intéressante pour exécuter certains services sur des pages faites sur mesure pour cet écran.