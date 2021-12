Arkanoid : Eternal Battle, la renaissance d’une légende

En septembre dernier, l’éditeur français Microids et la marque japonaise Taito, révélaient un partenariat entre les deux sociétés. L’objectif était clair : faire revivre l’un des jeux les plus pertinents de l’industrie du jeu vidéo : Arkanoid.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’Arkanoid : Eternal Battle. Venez en savoir un peu plus.

Arkanoid existe depuis plus de 30 ans et fait certainement partie de ces jeux qui figureront à jamais dans la galerie des jeux les plus précieux de l’industrie du jeu vidéo.

A une époque où nous étions encore assez loin des capacités informatiques et graphiques actuelles, Arkanoid était un jeu qui se distinguait par son gameplay extrêmement simple et, en même temps, exigeant et extrêmement addictif.

Une histoire de science-fiction plutôt simpliste a donné du contenu à Arkanoid, mais c’était son gameplay simple, qui nécessitait une certaine dextérité physique et mentale, qui le rendait extrêmement addictif. Le gameplay était basé sur le contrôle d’une sorte de trampoline horizontal (en bas de l’écran) qui nous permettait de contrôler une balle qui, avec des ricochets constants, détruirait les blocs qui existaient en haut de l’écran et nous permettrait d’accéder le niveau suivant.

Plus de 30 ans après la sortie du premier Arkanoid et de nombreuses versions entre-temps, Microids s’est engagé avec Taito (l’équipe responsable de l’Arkanoid original), pour faire renaître Arkanoid, avec Arkanoid: Eternal Battle.

Le développement est en charge de l’équipe française Pastagames, responsable, entre autres jeux, de Rayman Legends, Pang Adventures et Pix the Cat.

Eternal Battle se veut une version moderne et donc plus attrayante du célèbre jeu de casse de blocs. Et ce au niveau des graphismes, du gameplay et des modes de jeu.

De nouveaux effets spéciaux, de nouveaux bonus à débloquer et bien plus encore seront introduits dans Arkannoid – Eternal Battle afin de rendre le jeu plus captivant à la fois pour les nostalgiques et les nouveaux joueurs.

Arkanoid: Eternal Battle proposera des modes multijoueur et solo distincts qui seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Cependant, que les puristes ne s’inquiètent pas, le jeu gardera les éléments classiques qui caractérisent Arkanoid.

Masakazu Suzuki, directeur de Taito Corporation, a déclaré : « Nous sommes ravis que Microids, une entreprise en qui nous avons toute confiance, envisage de sortir une version moderne d’un jeu extrêmement populaire que nous avons sorti il ​​y a 35 ans. Nous sommes convaincus que les anciens et les nouveaux fans apprécieront beaucoup cette nouvelle version d’Arkanoid.«