Où est l’étoile sœur jumelle de notre Soleil ? Le terrible Némésis aura tué les dinosaures

Notre Soleil est une étoile naine jaune, ce qui signifie qu’elle est de taille moyenne et qu’elle doit avoir plus de 4 milliards d’années. Eh bien, on en sait beaucoup plus sur notre star, mais nous ne savons pas où se trouve sa sœur jumelle troublée, Nemesis.

Une étude récente sur la formation des étoiles ajoute du poids à l’hypothèse selon laquelle la plupart des étoiles, sinon toutes, sont nées dans une portée avec au moins un frère ou une sœur.

Némésis, la sœur troublée du Soleil

Notre propre étoile au centre du système solaire ne fait probablement pas exception, et certains astronomes soupçonnent que le jumeau éloigné du Soleil pourrait être à l’origine de la mort des dinosaures.

Après avoir analysé les données d’un nuage de poussière dans la constellation de Persée, deux chercheurs de l’UC Berkeley et du Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory ont conclu en 2017 que toutes les étoiles semblables au Soleil étaient probablement nées avec un compagnon.

Ainsi, pendant des années, les astronomes se sont demandé si le grand nombre de systèmes d’étoiles binaires et triples dans notre galaxie sont créés proches les uns des autres, ou séparés après leur formation.

Cependant, l’hypothèse du « né ensemble » s’est renforcée et les simulations développées au cours des dernières décennies ont montré que presque toutes les étoiles peuvent naître sous forme de multiples qui tournent souvent d’elles-mêmes.

Une nouvelle étude renforce les preuves empiriques

Les chercheurs ont cartographié les ondes radio émergeant d’un cocon dense de poussière à quelque 600 années-lumière qui contenait tout un foyer de jeunes étoiles.

Les données recueillies dans ce travail ont permis de recenser les étoiles de moins d’un demi-million d’années, appelées étoiles de classe 0 – de simples bébés en termes d’étoiles – et d’étoiles légèrement plus âgées entre 500 000 ans et 1 million d’années, appelées de classe 1.

Combinés aux données sur les formes du nuage de poussière environnant, les scientifiques ont trouvé 45 étoiles solitaires, 19 systèmes d’étoiles binaires et cinq autres contenant plus de deux étoiles.

Lorsque les enquêteurs ont détaillé les informations, ils ont remarqué que tous les binaires séparés par un intervalle de 500 UA ou plus étaient de classe 0 et alignés avec l’axe du nuage en forme d’œuf environnant.

Les étoiles de classe 1, en revanche, avaient tendance à être plus proches les unes des autres d’environ 200 UA et n’étaient pas alignées avec leur axe « œuf ».

Si la plupart des stars naissent avec une sœur, où est la nôtre ?

Une distance de 500 UA correspond à environ 0,008 années-lumière, soit un peu moins de 3 jours-lumière. Pour mettre les choses en perspective, Neptune est à environ 30 UA, le vaisseau spatial Voyager 1 est actuellement à un peu moins de 140 UA et l’étoile connue la plus proche Proxima Centauri est à 268 770 UA.

Par conséquent, si le Soleil a un jumeau, il n’est presque certainement pas facilement visible dans notre voisinage. Cependant, il existe une hypothèse selon laquelle notre Soleil aurait un jumeau qui aime passer « ici » de temps en temps, et faire bouger les choses.

Étant donné le nom de Nemesis, ce nom féminin gênant a été proposé comme la raison d’un cycle apparent d’extinctions de 27 millions d’années sur Terre, y compris celui qui a tué la plupart des dinosaures.

Il y a 23 ans, un astronome de l’Université de Californie à Berkeley a proposé qu’une étoile naine rouge distante de 1,5 années-lumière puisse traverser périodiquement les limites extérieures glacées de notre système solaire et ainsi apporter des « problèmes » autour de la Terre.

Une faible étoile qui passe, comme une naine brune, pourrait également expliquer d’autres anomalies aux confins de notre système solaire, comme l’étrange et large orbite de la planète naine Sedna.

Le jumeau solaire pourrait être faible

Il n’y a aucun signe de Némésis, mais un partenaire binaire perdu depuis longtemps pour notre Soleil pourrait faire l’affaire.

Cependant, notre Soleil aurait collecté la « meilleure partie » de la poussière et du gaz, semble-t-il, et aurait laissé son jumeau sombre et abasourdi. Bien sûr, après ça, pas étonnant que je sois un peu contrarié.