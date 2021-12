João Rendeiro a utilisé un système de communication israélien avancé

Le Portugal s’est réveillé en apprenant que João Rendeiro avait été arrêté. L’ancien banquier a été capturé en Afrique du Sud, près de Durban, et selon les rapports, il a été surpris par la capture.

Pendant qu’il était en fuite, João Rendeiro a utilisé un système de communication israélien qui, selon la PJ, coûte exorbitant.

Système de communication capable de « masquer » des informations

La police judiciaire (PJ) a informé que, ce matin, le citoyen João Rendeiro, contre lequel un mandat d’arrêt international était pendu, a été arrêté. L’ancien banquier a été arrêté dans un complexe de luxe à Durban par des agents d’Interpol Pretoria – Police sud-africaine.

Selon la PJ, pour communiquer avec le Portugal, l’ex. Les services bancaires ont utilisé une technologie de pointe qui coûte « une exorbitation ». Une source proche du processus a révélé que l’ancien propriétaire du BPP utilisait un super système de cryptage d’origine israélienne, qui « camouflait » les communications vers le Portugal.

Dans le contexte de la cryptomonnaie (du grec hide+write), le cryptage est le processus de transformation des informations originales en informations illisibles pour des tiers. Le but de ce mécanisme est d’envoyer des informations confidentielles de manière sécurisée, et son déchiffrement n’est possible que par des personnes autorisées (qui disposent de la clé « déchiffrement »). Peu de détails sur le système utilisé sont connus.

Il convient de noter qu’Israël est connecté aux plus grands réseaux de données commerciaux, financiers et universitaires au monde et est entièrement intégré aux systèmes de communication internationaux grâce à la fibre optique sous-marine et aux connexions par satellite. Israël est une référence en matière de technologie et d’innovation depuis de nombreuses années.

Le gouvernement israélien a travaillé activement sur des réglementations pour lutter contre les activités illégales liées à la cryptomonnaie.

João Rendeiro sera présent auprès des autorités judiciaires sud-africaines qui détermineront les mesures à appliquer. Il convient de noter que l’Afrique du Sud n’a pas d’accord d’extradition avec le Portugal, cependant, il existe des accords de coopération pénale entre les deux pays.