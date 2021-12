Intel montre du gameplay avec ses cartes graphiques Arc Alchemist

Intel est l’une des plus anciennes et des plus grandes entreprises technologiques au monde. Avec plus de 50 ans d’existence, c’est une marque connue notamment pour ses processeurs, qui continuent d’être les plus populaires du marché pour la plupart des machines, qu’elles soient portables ou de bureau.

Mais la société américaine se concentre également sur le segment des cartes graphiques. Et maintenant, il a révélé un gameplay capturé avec ses nouveaux GPU Arc Alchemist.

Intel montre le gameplay avec les GPU Arc Alchemist

Certaines des informations précédemment révélées nous permettent d’avoir une idée plus réaliste de ce que sera Intel en termes de produits dans le segment des puces graphiques.

Les Arc Alchemist, comme on les appelle, sont alors les GPU de la société de Pat Gelsinger concentrés sur des jeux qui devraient arriver prochainement et promettent de compliquer la vie des marques concurrentes sur ce segment, comme Nvidia et AMD.

Mais maintenant, lors de l’événement Game Awards 2021, Intel a parlé un peu de ses cartes graphiques Arc Alchemist. Selon l’entreprise, le marché pourra déjà voir ses graphiques au cours du premier trimestre de l’année prochaine 2022. Mais plus que des mots, la meilleure façon de montrer la puissance de ces nouvelles puces, alors qu’elles n’atteignent pas réellement les mains de consommateurs, est de donner des exemples concrets. Ainsi, Intel a révélé quelques gameplays avec leurs GPU Arc Alchemist.

Voir la vidéo :

Pour l’instant, c’est la chose la plus proche de la réalité que nous devons actuellement vérifier ce qu’Intel va préparer pour les joueurs.

Mais, bien entendu, il faudra encore du temps avant de pouvoir prouver les performances de ces cartes graphiques, pour que les premiers benchmarks officiels commencent à apparaître. Et une fois ces puces arrivées sur le marché, nous vérifierons ensuite l’intérêt des consommateurs.

Vous envisagez d’acheter la carte graphique Intel Arc Alchemist ?