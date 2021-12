Cerveau numérique : plate-forme où vous pouvez voir des milliers de cerveaux numérisés

La technologie est désormais présente dans de nombreux domaines et est une alliée solide de la science. Netcost-security.fr a récemment rencontré, en Pologne, un projet fantastique dans le domaine de la médecine que nous vous présentons aujourd’hui. Elle s’appelle « Digital Brain », c’est une plateforme polonaise, qui consiste à numériser les ressources de l’Institut de psychiatrie et de neurologie, collectées il y a plus d’un demi-siècle, et celles-ci sont disponibles via une simple plateforme numérique.

Le but de cette plate-forme est de mettre les cerveaux numérisés à la disposition de l’ensemble de la communauté, où il est possible de connaître de nombreux détails.

Digital Brain Platform fournit également des informations médicales

Pour répondre aux besoins de l’ensemble de la communauté, notamment scientifique et médicale, un projet baptisé Digital Brain a été lancé. À l’aide de solutions technologiques et informatiques modernes, un outil a été créé qui permet un accès ouvert aux ressources du « cerveau numérique » de n’importe où dans le monde.

Le projet est cofinancé par l’Union européenne.

Les ressources de l’Institut de psychiatrie et de neurologie comprennent une vaste et unique collection de cerveaux du département de neuropathologie, y compris du matériel prélevé de 1952 à nos jours et utilisé par des générations successives de neuropathologistes.

L’enregistrement de fragments de cerveau a été initié par un neuropathologiste polonais renommé, le prof. Ewa Osetowska.

La collection comprend une collection de fragments de cerveau fixés dans une solution tamponnée de formol, des blocs de paraffine, des préparations histologiques et immunohistochimiques (une technique qui combine la morphologie avec des réactions antigène-anticorps marquées d’un chromogène) et une documentation médicale.

L’objectif principal des auteurs du projet était de créer une base de données numérique de documents d’archives collectés auprès du Département de neuropathologie de l’Institut de psychiatrie et de neurologie.

Grâce à la plateforme Digital Brain, les scientifiques de diverses spécialités, les médecins, les psychologues, les étudiants, les journalistes de vulgarisation scientifique, ainsi que toute personne intéressée par les neurosciences ont facilement accès au matériel scientifique et pédagogique.

Le projet a été réalisé par 17 collaborateurs et une grande partie du service administratif de l’Institut de psychiatrie et de neurologie.

Selon les dernières informations, cette plate-forme dispose d’environ 3,63 To d’informations – voir plus ici.

Cerveau numérique