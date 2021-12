Le prototype Tesla Cybertruck repéré avec un essuie-glace ridiculement long

Couper les coins ronds : un nouveau prototype du Tesla Cybertruck a été capturé dans des images de drones la semaine dernière, ce qui a incité Elon Musk à critiquer les concessions que son entreprise a faites pour rendre le véhicule légal dans la rue. Son énorme pare-brise, qui est plus haut que large, nécessite apparemment un essuie-glace ridiculement long pour éviter la pluie. Une estimation approximative placerait sa longueur à quatre ou peut-être cinq pieds.

Il n’est pas tout à fait clair si l’essuie-glace du Cybertruck est un essuie-glace inclinable standard ou s’il s’agit d’un « essuie-glace électromagnétique » qui se déplace d’un côté à l’autre. Le brevet original de Tesla pour ce dernier le décrit comme étant capable de se replier sur le capot lorsqu’il n’est pas utilisé, mais cela ne semble pas être le cas pour ce prototype.

Dans un tweet, Elon Musk mentionné qu’il n’y avait « pas de solution facile ». Il a décrit un essuie-glace qui peut être déployé depuis le coffre avant comme idéal, mais probablement trop « complexe ». Certaines alternatives ont été évoquées sur Twitter mais elles ont été jugées trop chères.

Le Cybertruck est censé être l’un des véhicules les plus abordables de Tesla. Lors de l’annonce, la version à moteur unique était au prix de 39 900 $, le double moteur à 49 900 $ et le tri-moteur à 69 900 $. On ne sait pas encore si une version à moteur unique arrivera, mais le modèle de base devrait toujours commencer à moins de 50 000 $.

Dans les images du drone, téléchargées sur YouTube, le Cybertruck fait des tours de la piste d’essai de Tesla à Fremont pendant environ quinze minutes, à partir de 2:20. Il ralentit et montre son côté à la caméra à 5h20 et montre sa face avant à la caméra à 8h10.

Une concession moins dramatique à l’aspect pratique est la présence de rétroviseurs latéraux. Il y a eu des discussions sur la modification de la loi pour permettre à plus de véhicules d’utiliser des caméras et des écrans à la place des rétroviseurs, mais il n’en est pas résulté grand-chose.

Le Cybertruck devrait entrer en production à la fin de l’année prochaine, avec la première série de livraisons attendues à la même époque l’année prochaine ou au début de 2023.