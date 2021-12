20 jeux en ligne à jouer quand on s’ennuie #1

Si vous vous ennuyez ou avez un peu de temps libre, les jeux en ligne sont le moyen idéal pour vous divertir. Les jeux que nous allons vous montrer aujourd’hui sont addictifs et ne nécessitent aucun engagement ni inscription. En plus d’être assez amusants pour vous laisser collé à l’écran, ils sont quand même assez légers pour que vous puissiez en sortir en un instant.

Voici les meilleurs jeux en ligne gratuits à jouer lorsque vous vous ennuyez.

1. Slither.io

Slither.io est un jeu en ligne où vous contrôlez un serpent qui doit passer sur des points lumineux pour augmenter sa longueur. Le défi est que vous jouez contre d’autres joueurs, dont certains sont plus longs. Si la tête de votre serpent touche la leur, il s’allonge et vice versa.

Voyez à quel point votre serpent peut devenir grand.

Jouer

2. Enchevêtrement

Entanglement est l’un des meilleurs jeux en ligne pour jouer lorsque vous êtes stressé, même si vous n’aimez pas les puzzles. L’objectif est de créer le chemin le plus long à travers les tuiles. Ces tuiles sont générées aléatoirement, mais offrent suffisamment d’options, ce qui rend le jeu moins stressant.

De plus, il y a une musique de fond qui vous calmera probablement beaucoup.

Jouer

3. Trois

Threes est un jeu mobile qui a été transformé en un jeu Web. Faites glisser les tuiles numérotées dans une matrice quatre par quatre pour les combiner en multiples de trois. Le but est d’obtenir le meilleur score. Bien que le concept semble simple, il est assez difficile de faire durer les jeux plus de quelques minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mouvement.

Jouer

4. Le sol est en lave !

Ce jeu est exactement ce à quoi il ressemble : il y a de la lave que vous devez éviter en vous lançant vers le curseur. Mais il y a aussi d’autres acteurs, et c’est un peu comme les autos tamponneuses ; si nous les frappons, nous sautons en arrière. C’est difficile de rester en vie, mais c’est tellement amusant ! Il est à noter qu’il ne se joue pas beaucoup et qu’il sera donc difficile de trouver un jeu. Cependant, si vous parlez à un ami, ils peuvent s’amuser ensemble.

Jouer

5. Vite, dessinez !

Le rapide, dessinez! ce n’est pas seulement un jeu, c’est aussi un moyen d’entraîner un réseau de neurones. Un mot vous est présenté, puis un court laps de temps vous est accordé pour le dessiner. Lors du dessin, le système essaiera de deviner de quoi il s’agit, sur la base de l’apprentissage automatique.

Votre dessin sera alors ajouté au « plus grand ensemble de griffonnages du monde ».

Jouer

6. Coureur de ligne

Line Rider est l’un des jeux en ligne les plus populaires et est même sorti sur Nintendo DS et Wii. Cependant, il n’a pas besoin de ces consoles car il peut être lu directement depuis votre navigateur. Utilisez votre curseur pour créer des lignes que le petit personnage traversera ensuite. Soyez créatif en dessinant des boucles, des rampes et des sauts incroyables.

Obtenez des boucles, des rampes et des sauts incroyables créatifs et de conception.

Jouer

7. Tuyaux de couleur

Color Pipes a plusieurs niveaux pour vous divertir pendant longtemps. Dans le jeu, il est nécessaire de faire correspondre les couleurs en traçant des lignes entre elles. Il est également nécessaire d’avoir la planche entière couverte. Le seul problème est que si l’une des lignes se croise, le coup est invalide.

Simple mais addictif.

Jouer

8. Curseurs

Les curseurs transforment le curseur de votre souris en personnage et votre objectif est de sortir du labyrinthe. Mais vous n’êtes pas seul! Partagez le monde avec tous les autres joueurs, et certaines énigmes nécessitent coopération et coordination.

Jouer

9. Sinueux

Dans Sinueux, votre personnage est votre curseur. Évitez le flot incessant de points rouges, appuyez sur les points verts pour l’invulnérabilité et voyez combien de temps vous pouvez tenir.

Le jeu est un excellent jeu pour vous sortir de l’ennui.

Jouer

10. Volley-ball visqueux

Slime Volleyball est un jeu en ligne très ancien. Vous pouvez jouer contre l’ordinateur ou contre un ami. Contrôlez un slime qui dirige la balle d’avant en arrière. Si le ballon touche le sol de votre côté du filet, c’est un point pour l’adversaire.

La saga du jeu « Slime » s’est étendue à d’autres sports, mais le volley-ball est toujours le meilleur.

Jouer

