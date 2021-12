Cloud Backup : qu’est-ce que c’est et quelle est son importance pour votre entreprise ?

La sauvegarde est une opération fondamentale pour sécuriser vos données et assurer la continuité de votre activité. Quels sont les avantages du Cloud Backup par rapport au stockage traditionnel ?

Pourquoi la sauvegarde dans le cloud est-elle si importante pour les entreprises de toutes tailles ?

Une sauvegarde est une copie partielle ou complète de tous vos fichiers importants, tels que des photos, des contacts, des e-mails, des documents commerciaux, des bases de données ou d’autres fichiers pertinents. Même si vous les avez toujours stockés sur votre serveur, ordinateur ou téléphone portable, vous devez conserver une copie de sauvegarde distante, sécurisée et toujours accessible.

Il existe de multiples menaces en ce qui concerne le stockage des données et de multiples facteurs ou menaces, à la fois accidentels et intentionnels, qui peuvent entraîner la suppression de données, de fichiers et de documents qui soutiennent votre activité en ligne.

La sauvegarde de vos données d’entreprise est essentielle pour assurer leur sécurité, que ce soit en raison de pannes matérielles, de pannes, de propagation de virus due à des logiciels malveillants, d’attaques informatiques, d’erreurs pour éliminer ou remplacer des informations, de distraction humaine, d’incendies, etc.

Une définition et une mise en œuvre correctes d’une politique de sauvegarde de vos données à travers un système de sauvegarde efficace est essentielle et synonyme de continuité d’activité, car elle minimise la perte de données et le temps nécessaire aux opérations de restauration.

Qu’est-ce que la sauvegarde cloud ?

Les procédures de sauvegarde créent une ou plusieurs copies des données à restaurer au cas où elles devraient être remplacées en raison d’une perte de données.

Pour garantir la disponibilité des informations, le système de sauvegarde doit utiliser des supports de stockage autres que ceux sur lesquels les données ont été générées ou traitées. En effet, une solution matérielle sur site, quelle que soit sa sécurité et sa qualité, peut être sujette à des pannes ou à d’autres événements imprévus tels qu’un incendie, un tremblement de terre, une inondation ou des événements malveillants.

Pour atténuer ces problèmes, vous pouvez opter pour les solutions Cloud Backup, une méthode de stockage de données plus efficace qui assure une sauvegarde constante et sécurisée en stockant les données sur un serveur via le réseau.

Les avantages de la sauvegarde cloud

Les sauvegardes doivent toujours être effectuées dans un endroit distant, loin de l’environnement de production, Cloud Backup étant la solution indiquée à cet effet. Par exemple, si vous choisissez les services Cloud Protect de PTisp, vos données sont envoyées en toute sécurité vers des centres de données certifiés, garantissant un accès aux données 24h/24 et 7j/7.

Si l’on compare les systèmes traditionnels avec Cloud Backup, il présente de nombreux avantages, à savoir :

Les données ne sont pas liées à votre matériel, étant stockées à différents endroits pour votre sauvegarde. En cas de panne, de vol, d’attaque ou en raison de catastrophes naturelles (inondations, incendies, etc.) vous avez toujours la possibilité de récupérer les données du cloud en quelques étapes seulement.

Avant d’être transférés dans le Cloud, les fichiers sont cryptés. Ainsi, en cas de vol par des inconnus, ils deviennent inintelligibles et effectivement inaccessibles.

Les sauvegardes dans le cloud sont une solution évolutive avec un espace de stockage qui peut être étendu selon les besoins de votre entreprise.

Il n’y a pas besoin de s’inquiéter du matériel, de la redondance des données et du remplacement du disque dur.

La sauvegarde des données peut être configurée automatiquement, sans avoir besoin d’opérations complexes.

Pourquoi choisir une solution de sauvegarde Cloud pour votre entreprise ?

Les opérations de sauvegarde sont extrêmement importantes pour tous les types d’entreprises, quelle que soit leur taille, car elles peuvent déterminer la continuité de votre entreprise en cas de sinistre.

Cloud Backup est la méthode de stockage de données la plus efficace car elle garantit une sauvegarde cohérente et sécurisée sur le réseau. C’est aussi une garantie valable pour l’entreprise car elle lui permet de répliquer ses données dans un centre de données autre que le centre de production, de les protéger contre le vol, l’inondation, l’incendie ou tout autre scénario qui pourrait compromettre la fonctionnalité des systèmes informatiques et de les récupérer immédiatement si nécessaire.

La solution de sauvegarde cloud de PTisp

PTisp fournit un système de sauvegarde Cloud, Cloud Protect. C’est une solution complète avec Backup, Anti-Malware, Anti-Ransomware, Patch Management et Update Management pour garantir la sécurité réelle de vos systèmes. Nous soulignons également que la récupération de données est simple et réalisée en quelques clics. Grâce au panneau disponible, vous avez accès à l’état des mises à jour de sécurité.

La sauvegarde est effectuée à l’aide d’un logiciel – agent – ​​qui est installé sur votre ordinateur ou sur le serveur et qui stocke les informations via une connexion Internet sécurisée sur un serveur distant. L’opération est entièrement automatique et permet de récupérer des fichiers en quelques clics avec la certitude que les données archivées seront toujours accessibles et disponibles.

Cloud Protect peut être utilisé pour protéger :

Postes de travail fixes ou mobiles,

Tablettes, smartphones,

Serveurs virtuels ou serveurs physiques.

Il vous permet également de gérer les sauvegardes tout-en-un de tous vos appareils (Serveur, Bureau, Mac, Android et iOS). Vous pouvez accéder à vos sauvegardes où et quand vous le souhaitez, simplement en accédant au panneau de configuration et en restaurant ou en téléchargeant des données.

Lorsque vos données sont transférées vers le Cloud Protect de PTisp, elles sont cryptées et, par conséquent, la confidentialité des données est préservée, empêchant l’accès par des personnes non autorisées, ce qui est important pour garantir la conformité à ce niveau avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données), qui entrée en vigueur le 25 mai 2018.

Il convient de noter le fait qu’il existe un cryptage AES-256 complet dans le processus de sauvegarde et SSL 2048-BIT dans le portail de gestion. Après la sauvegarde initiale et incrémentielle, les processus de sauvegarde sont plus rapides et ne sauvegardent que les données nouvelles ou modifiées.

Les sauvegardes sont effectuées automatiquement et sans intervention humaine. La gestion peut être effectuée via une interface Web pour configurer les sauvegardes, les repositionnements, la gestion des alertes et bien plus encore.

Vous pourrez ajuster les politiques de sauvegarde à tout moment, ainsi qu’augmenter ou réduire l’espace disque, selon vos besoins. En choisissant Cloud Protect de PTisp, vos informations commerciales seront hébergées dans des centres de données certifiés situés au Portugal et conformément à la réglementation sur la protection des données.

