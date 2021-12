Elon Musk partage à nouveau ses idées sur Twitter ! Quitter un emploi et être un influenceur

Bien qu’il soit considéré par beaucoup comme un génie, la vérité est qu’Elon Musk a eu de nombreux problèmes pour partager ses idées, pas toujours orthodoxes ou logiques. Il utilise pour cela Twitter, son réseau social préféré.

Poursuivant tous ses partages les plus absurdes, l’homme fort de Tesla et SpaceX a une nouvelle fois demandé l’avis de ses followers. Vous voulez connaître leur opinion sur le fait de quitter leur emploi et d’être un influenceur.

Il a été intéressant de suivre les publications d’Elon Musk sur Twitter. Les idées qu’il partage sur ce réseau social montrent qu’il cherche constamment à provoquer ses followers et tous ceux qui le suivent et les créations qu’il présente.

Le plus récent suit la ligne des précédents, dans lequel il a interrogé les adeptes sur ce qu’il faut faire. Cette fois, l’idée est complètement différente et se concentre sur les projets de vie pour l’avenir, ainsi que sur ce qu’il faut faire ensuite.

La question est simple : « Je pense à quitter mon emploi et à devenir un influenceur à temps plein, qu’en pensez-vous ». En dehors de cela, Elon Musk n’a pas fourni plus d’informations sur la façon dont il pourrait effectuer ce changement ou sur les domaines sur lesquels il se concentrerait.

Les réponses n’ont pas tardé et beaucoup ont soutenu l’éventuelle décision d’Elon Musk d’abandonner Tesla, SpaceX et les autres sociétés où il est présent. Des idées et des propositions ont même été présentées pour vous aider à devenir un YouTuber à succès et à être présent sur la plateforme OnlyFans.

Bien sûr, d’autres semblent avoir compris ce qu’Elon Musk voulait dire par ces mots, ayant même joué avec la situation. Pourtant, ses plus de 60 millions de followers sur Twitter semblent lui donner la force de miser sur sa nouvelle carrière.

Après avoir interrogé Internet sur l’opportunité de vendre 10% de ses parts dans Tesla, Elon Musk tente à nouveau de choquer. Peu de gens croient que vous êtes honnête, mais la vérité est que vous ne manquez pas une occasion d’attirer votre attention.