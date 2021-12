Microsoft réaméliore la présence de Linux sur Windows 11 avec des changements dans l’App Store

L’une des grandes nouveautés que Microsoft a apportées à Windows était Linux, sous la forme de WSL. Ce sous-système garantit l’union de ces deux systèmes de manière unique, donnant à l’utilisateur tout ce dont il a besoin sans avoir son propre système.

Cette union est constamment améliorée, avec des changements importants. Après son arrivée sur l’App Store de Microsoft, le géant du logiciel est revenu pour apporter des nouvelles qui améliorent la présence de Linux sur Windows 11.

C’est avec Windows 10 que Microsoft a introduit l’intégration Linux dans le monde. Ce système est désormais disponible dans votre système d’exploitation et garantit ainsi l’accès à toutes les fonctionnalités de développement nécessaires.

Le processus d’installation n’était pas simple, mais au fil du temps, Microsoft l’a rendu plus simple et encore plus intuitif. Le procédé a évolué et WSL est déjà sur l’app store de Microsoft, il suffit d’appuyer sur un simple bouton pour se faire traiter.

Avec la build 22518, que nous avons récemment introduite, le processus d’installation a été à nouveau simplifié, ne dépendant plus d’un accès direct à l’App Store de Microsoft. Cette amélioration se concentre uniquement sur l’installation et rend ce processus plus intuitif.

Il suffira maintenant d’exécuter une simple commande en powershell (wsl.exe – installer) pour que le processus d’installation s’exécute directement depuis l’App Store. La modification de la police est transparente et automatique et ne nécessite aucune modification des paramètres par l’utilisateur.

En plus de l’amélioration de l’installation, il y a plus de nouvelles fonctionnalités associées à Linux dans Windows 11. La transition de la version d’installation à la version App Store a également été facilitée. Avec une simple commande wsl.exe – mise à jour le changement a lieu immédiatement. avec la commande wsl.exe – aide toutes les options sont visibles.

Il s’agit d’un changement important pour Windows 11 et Linux. L’introduction de WSL dans la boutique d’applications Microsoft facilite toute l’installation et même l’arrivée des mises à jour. Le géant du logiciel montre encore une fois qu’il continue de miser sur ces intégrations et qu’il gardera une partie de son focus ici.