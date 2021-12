OnePlus interrompt l’arrivée d’OxygenOS 12 et Android 12 sur vos smartphones

Avec Android 12 prêt, les fabricants se précipitent pour préparer leurs versions et publier les mises à jour nécessaires. C’est la procédure normale et que l’on a de plus en plus l’habitude de voir dans ce système d’exploitation.

Avec des versions de test déjà publiées et à évaluer, il est maintenant temps que celles-ci arrivent sur les smartphones. OnePlus avait déjà commencé ce processus, mais a finalement dû l’annuler, à la suite de problèmes survenus avec cette version d’OxygenOS 12.

C’est cette semaine que OnePlus a présenté à ses utilisateurs la nouvelle version finale d’OxygenOS 12. Celle-ci était encore dédiée uniquement aux OnePlus 9 et 9 Pro, qui recevraient ainsi cette nouveauté et la dernière version d’Android de Google.

Il y avait beaucoup en jeu avec cette nouvelle version d’OxygenOS, car elle serait la première à émerger après sa fusion avec ColorOS. La vérité est que les réactions des utilisateurs n’étaient pas du tout positives et beaucoup n’étaient pas satisfaits de cette version.

Maintenant, OnePlus a rendu public un rapport indiquant que la version publiée d’OxygenOS 12 présentait des problèmes, signalés par de nombreux utilisateurs. Le moyen d’éviter que ces problèmes ne se propagent à davantage d’utilisateurs était d’annuler le lancement et de l’arrêter.

La société espère que dans les prochains jours, elle corrigera toutes les failles signalées et publiera une version sans aucun problème. Dès que celui-ci apparaîtra, la mise à jour vers OxygenOS 12 reprendra et ainsi Android 12 reviendra aux plans de OnePlus.

Il n’y a pas un seul problème signalé, mais plutôt un lot étendu de fonctionnalités qui ne semblent pas être matures. Pour une version finale et sortie globalement, on attendait un peu plus et sans des choses simples comme des menus non bloquants. Il a même été recommandé d’effectuer une réinitialisation complète après l’installation.

Ce n’est pas le premier problème signalé avec la mise à jour Android 12. Hier, Samsung a interrompu l’arrivée du One UI 4 pour le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3, en raison de plusieurs problèmes liés à cette mise à jour.