L’entreprise veut créer du carburant à partir du CO2 capté dans l’air

Les objectifs fixés par les gouvernements et les entreprises visent à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Cependant, une entreprise au Canada a l’intention de capter le CO2 déjà présent dans l’air et, à partir de celui-ci, de créer du carburant pour alimenter les voitures, les avions et les navires.

L’entreprise considère cette approche comme révolutionnaire.

Du Canada vient l’annonce de Huron Clean Energy and Carbon Engineering : la société prévoit de créer un carburant révolutionnaire pour alimenter les voitures, les avions et les navires. Conformément à l’approche adoptée par les gouvernements et les entreprises, elle a construit une installation à l’échelle commerciale capable de produire du carburant à partir de l’air.

Selon CTV News, Huron Clean Energy and Carbon Engineering utilisera une nouvelle technologie appelée Direct Air Capture & Air To Fuels afin de diviser l’eau en hydrogène et oxygène. Ceci, en utilisant une source d’énergie propre, comme l’énergie hydroélectrique.

De là, l’hydrogène se combinera avec le dioxyde de carbone capté dans l’air pour produire des hydrocarbures. Ensuite, ceux-ci peuvent être utilisés à la place des carburants traditionnels à base de pétrole.

L’entreprise révèle que le carburant est presque neutre en carbone

Bien que prometteur, ce nouveau système de captage du CO2 de l’air n’arrivera pas de sitôt dans les foyers car les installations de production d’énergie 100% propres sont encore rares.

Contrairement à la capture des émissions des cheminées industrielles, notre technologie de décarbonisation capture le dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique, directement dans l’air qui nous entoure.

Fait référence au site Web de l’entreprise.

Ainsi, Huron Clean Energy and Carbon Engineering vise à aider à compenser la quantité actuelle d’émissions de CO2 et à éliminer les grandes quantités de dioxyde de carbone émises dans le passé mais restant dans l’atmosphère.

L’installation développée aura une capacité de production allant jusqu’à 100 millions de litres de carburant par an. Dans un communiqué, la société décrit le « carburant synthétique » comme « presque neutre en carbone », et souligne qu’il pourrait également fonctionner comme un substitut ou un élément de mélange pour l’essence, le diesel et le carburéacteur traditionnels.