La criminalité est l’une des plus grandes préoccupations des autorités et des entités municipales dans différentes régions du pays. Certaines zones avec plus d’incidence et d’autres avec moins, mais la vérité est que dans tout le pays, c’est un problème qui laisse tout le monde très effrayé et avec un sentiment de peu de sécurité, surtout la nuit dans les lieux publics et moins fréquentés.

À cet égard, dans notre question hebdomadaire de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez si vous êtes d’accord avec le placement de caméras de surveillance dans les lieux publics. Participer.

Êtes-vous d’accord pour placer des caméras de surveillance dans les lieux publics ?

Lorsque des situations impliquant des crimes tels que des vols, des agressions physiques, des coups de couteau, des fusillades, du vandalisme, entre autres, se produisent dans des lieux publics, beaucoup de gens finissent par mentionner qu’une plus grande surveillance dans les rues serait importante, que ce soit en termes de nombre d’autorités qui circulent, ainsi que dans le placement de caméras de vidéosurveillance à divers points stratégiques de la voie publique.

Ces caméras pourraient ainsi aider à détecter ces mêmes situations et aussi à identifier les auteurs et les personnes impliquées dans les problèmes, ainsi qu’à mieux savoir ce qui s’est réellement passé et comment les événements se sont déroulés.

Il y a aussi des gens qui, individuellement, placent des caméras dans leur maison en mettant l’accent sur les espaces publics tels que les routes, les rues et les trottoirs. Ces caméras sont faciles à trouver en vente dans certains magasins ou également sur Internet.

Donc, dans notre question de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez si vous êtes d’accord avec le placement de caméras de surveillance dans les lieux publics. Et si vous êtes d’accord, dites-nous s’il s’agit uniquement de points chauds ou de plusieurs endroits, quel que soit le risque.

Participez à notre question cette semaine

La question de cette semaine :

Dans cette section, nous posons une question sur des sujets pertinents, actuels et utiles, afin de connaître l’opinion et les tendances de nos lecteurs dans le monde de la technologie, en particulier dans notre pays.

Donc, si vous voulez voir un sujet voté dans nos questions hebdomadaires, laissez simplement un commentaire avec celui-ci ou envoyez-le à [email protected]