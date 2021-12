Samsung Galaxy S21 FE – les spécifications complètes sont déjà connues

Samsung lancera même un Galaxy S21 FE. Le smartphone Fan Special Edition devait sortir au troisième trimestre de l’année, cependant, sans aucune explication, ce n’est pas le cas. Cela aurait été une stratégie, un ajustement de calendrier vu la pénurie de jetons…

Bien qu’il n’y ait que des rumeurs, il est presque certain que le smartphone sortira en janvier et sera mis en vente peu de temps après l’annonce. Renforcer ces rumeurs sont maintenant les spécifications complètes.

Le début de l’année mettra sur le marché, si tout se passe comme prévu, le Samsung Galaxy S21 FE. Un prix n’est pas encore connu, mais le SamMobile a déjà présenté les spécifications complètes que ce modèle apportera.

En fait, il n’y a pas de grosses surprises. A noter que ces smartphones sont une version plus abordable de leur haut de gamme, où certains détails sont ajustés pour les rendre moins chers, sans compromettre les performances.

Samsung Galaxy S21 FE – Les spécifications complètes

Ainsi, le Galaxy S21 FE sera équipé soit du processeur Snapdragon 888, soit de l’Exynos 2100, selon le marché. Quant à l’écran, qui aura 6,4 pouces, il y a des évolutions très intéressantes par rapport au modèle S20 FE.

Tout d’abord, il aura la protection Gorilla Glass Victus, puis il aura un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Il aura également la technologie 2X Dynamic AMOLED et une résolution FullHD+. En termes de construction, le fait qu’il soit résistant à l’eau et à la poussière, avec un certificat IP68, se démarque.

Il y aura deux options de RAM (6 Go ou 8 Go) et deux stockages internes (128 Go et 256 Go). La batterie aura une capacité de 4500 mAh et une puissance de charge maximale de 25W, et elle permettra également une charge sans fil jusqu’à 15W.

Ce sera déjà un smartphone avec Android 12 de l’usine. L’appareil photo principal sera de 12 MP à l’arrière, aidé par un grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. La caméra frontale sera de 32 MP.

Le Samsung Galaxy S21 FE sera-t-il l’un de vos premiers achats en 2022 ?