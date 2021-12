Google apportera des jeux Android à Windows 10 et Windows 11 en 2022

En bref : plus tôt cette année, l’un des documents utilisés dans l’essai Epic contre Apple a révélé que Google travaillait secrètement sur la vision d’un service de jeu Android multiplateforme. Maintenant, la société l’a confirmé, mais nous devrons attendre l’année prochaine pour savoir de quoi il s’agit.

Lorsque Microsoft a annoncé pour la première fois Windows 11, il a fait valoir qu’il ouvrirait le Microsoft Store aux applications créées à l’aide de diverses technologies de bureau et Web. Dans le même temps, il a également promis de proposer des applications Android aux utilisateurs de Windows 11 via l’Appstore d’Amazon.

Au moment de la rédaction, vous ne pouvez installer l’Appstore d’Amazon que si vous êtes inscrit au programme Windows Insider (canal bêta). La fonctionnalité qui vous permet d’installer et d’exécuter des applications Android s’appelle le sous-système Windows pour Android, qui est similaire à bien des égards au sous-système Windows pour Linux qui est disponible dans Windows 10 depuis un certain temps. L’expérience est quelque peu similaire à l’exécution d’applications Android sur Chrome OS, avec la mise en garde que vous êtes limité aux quelques applications disponibles sur l’Appstore d’Amazon.

Cependant, cela pourrait changer dans un proche avenir, car Google souhaite également une partie de l’action Android sur Windows.

La société a fait une annonce surprise aux Game Awards où elle a révélé qu’elle apporterait des jeux Android aux PC Windows 10 et Windows 11. La fonctionnalité arrivera via une application de bureau Play Games, et Google dit que vous serez en mesure de synchroniser les données de jeu comme la progression et les réalisations entre Android, Windows et Chrome OS.

La nouvelle application n’a pas été développée en partenariat avec Microsoft et ne repose pas sur la même intégration que l’Amazon Appstore pour fonctionner. Google n’a fourni aucun détail sur la technologie qui la sous-tend, mais on peut supposer qu’il utilisera une sorte d’émulation pour permettre aux jeux Android de s’exécuter dans un environnement Windows. La société a seulement confirmé que les jeux fonctionneraient localement au lieu d’être diffusés à partir du cloud.

Google dit que Play Games pour Windows sera disponible l’année prochaine et qu’une révélation plus approfondie arrivera « bientôt ».

Crédit image Soumil Kumar