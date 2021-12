Oclean : Offrez des sourires ce Noël avec des brosses à dents électriques

Avez-vous pensé aux cadeaux pour toute la famille ? Et que diriez-vous de parier sur des cadeaux vraiment utiles qui apporteront des améliorations à la santé bucco-dentaire de chacun ? Les brosses à dents électriques garantissent une hygiène bucco-dentaire plus efficace, aidant à prévenir la carie dentaire ou d’autres problèmes liés à un mauvais nettoyage, en plus d’être plus respectueuses de l’environnement.

Oclean est un fabricant de produits de nettoyage des dents électriques et intelligents qui vont au-delà des brosses à dents ordinaires. Pendant cette période de Noël, il y a encore plusieurs promotions en cours avec des packs de produits idéaux à offrir ce Noël.

Flux d’Oclean

Oclean Flow est une brosse à dents électrique à piles, d’une autonomie allant jusqu’à 180 jours, et qui garantit 38 000 brossages par minute. Comparé à une brosse à dents manuelle traditionnelle, c’est une valeur absolument impressionnante. En moyenne, avec une brosse traditionnelle, nous ne faisons que 300 brosses par minute.

Pour un nettoyage parfait, il est alors recommandé de brosser pendant 2 minutes, 30 secondes dans chaque quartier de la bouche.

La routine de brossage des dents peut varier tout au long de la journée, il existe donc un mode brossage matinal, note, un mode blanchiment, un mode doux et même un mode standard. Selon le mode choisi, l’intensité du brossage sera différente.

Oclean Flow est certifié IPX7 pour la résistance à l’eau et est disponible en blanc et bleu.

Le Pack Noël comprend deux brosses à dents, 10 recharges supplémentaires et deux packs de fil dentaire, pour 63,95 €.

Pack d’écoulement Oclean

Oclean Air 2

L’Oclean Air 2 garantit un brossage de 40 000 alternances par minute et une autonomie d’environ 40 jours, et la charge prend 2,5 heures pour se faire.

Il dispose de deux modes de brossage, le mode Doux et le mode Propre, avec le choix fait en appuyant sur le bouton principal.

Côté bruit, la marque garantit qu’il s’agit d’une brosse qui émet en dessous de la plupart des brosses du marché.

Le pack de Noël coûte 81,95 € et comprend deux brosses, une verte et une blanche, 10 recharges et deux autres paquets de fil dentaire.

Pack de 2 Oclean Air

Oclean X Pro

La brosse à dents Oclean X Pro est un modèle « intelligent » avec un écran qui donne des informations utiles à l’utilisateur. L’écran couleur, en plus de l’indication de la batterie, peut par exemple révéler qu’une partie de la bouche n’a pas été brossée. N’étant pas le produit le plus récent de la marque, c’est celui qui offre un rapport plus équilibré entre qualité et prix.

Le moteur intégré est capable de faire 42000 tr/min, ce qui donne à l’utilisateur un réglage de plus de 32 niveaux d’intensité de vibration de brossage. Parmi les modes de nettoyage, les fonctions de nettoyage, de blanchiment et de massage se démarquent.

Grâce à l’application mobile, disponible pour Android et iOS, il est possible d’ajuster les paramètres de brossage adaptés aux besoins de chaque personne. Pour une telle connexion, il est livré avec Bluetooth 4.2 intégré.

La batterie est de 800 mAh et, comme l’indique la marque, elle peut offrir une autonomie de 20 à 40 jours, selon le mode de brossage. La charge se fait via USB sur un support magnétique et devrait prendre environ 2 heures.

Cette brosse a, bien sûr, la certification de résistance à l’eau IPX7. Le chargeur est certifié IPX5.

Le pack de Noël comprend deux Oclean X Pros (rose et bleu), plus 10 recharges et deux boîtes de fil dentaire.

Pack Oclean X Pro

Irrigateur oral Oclean W1 et Mega Pack Natal

L’Oclean W1 est un irrigateur buccal pour nettoyer vos dents à l’aide de jets d’eau, comme lorsque vous allez chez le dentiste pour un nettoyage.

Il est clair que l’efficacité entre les deux ne sera pas comparable, cependant, cela pourrait être une excellente option pour la vie de tous les jours. De plus, ce produit est portable et peut même être utilisé sur la route sans aucune contrainte.

L’Oclean W1 dispose d’un petit réservoir d’eau, 60 ml, et propose trois modes de nettoyage : standard, doux et massage. L’autonomie en mode standard est de 30 jours, avec un nettoyage quotidien de 2 minutes.

En plus d’être un produit électrique, il peut également être connecté à un smartphone, grâce au Bluetooth 4.2. Avec l’application, vous pourrez contrôler l’historique de lavage, définir des rappels et même noter le nombre de jets et la quantité d’eau déjà utilisée.

L’Oclean W1 peut être acheté pour 63,95 € ou dans un super pack de Noël qui comprend deux Oclean W1, deux brosses Oclean X Pro Elite, plus 8 recharges de brosses. En plus, il y a deux autres recharges de brosses, deux embouts pour l’irrigateur buccal, deux boîtes de voyage, un stérilisateur UV, deux boîtes de fil dentaire et un sac réutilisable de la marque. Ce Méga Pack est disponible au prix de 270,95 € au lieu de 451,95 €.

Méga Pack Noël Oclean